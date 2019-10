El Alcalde anuncia la intención de un hermanamiento con Danderyd tras más de 20 años de intercambios culturales

El pasado lunes 21 de octubre tuvo lugar en el Centro Social El Barranquet la recepción a los alumnos de la escuela sueca Fribergaskolan, de Danderyd por parte de los representantes del Ayuntamiento de El Campello, que permanecerán en nuestro municipio como parte de las actividades de intercambio cultural que desde el IES Enric Valor, se está llevando a cabo con nuestros alumnos campelleros de 4º curso de la ESO.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), Dorian Gomis (PP), concejala de Educación y Cultura, Cristian Palomares (PP), concejal de Juventud y Marisa Navarro (PP), concejal de Turismo, dieron la bienvenida a los 18 alumnos y 2 profesoras.

Este es el intercambio educativo vigésimo segundo en el que nuestro centro participa con el objetivo de que nuestros estudiantes adquieran un mayor sentido de la independencia, mejoren sus conocimientos lingüísticos e intelectuales y aprendan a valorar e intercambiar con los alumnos suecos sus herencias culturales. Por este motivo, el alcalde ha anunciado que “desde el Ayuntamiento se iniciarán los trámites de hermanamiento con esa población sueca que, después de 22 años, ya forma parte de nuestra historia”.

Los alumnos, que han sido acogidos en régimen de intercambio por 18 familias campelleras, estarán en nuestro municipio 8 días. Concretamente, los jóvenes pisaron tierras alicantinas el pasado viernes 18 y prolongarán su estancia en nuestro municipio hasta el próximo día 25, momento en que se despedirán de sus compañeros de intercambio.

No obstante, esa despedida será tan sólo temporal, ya que los alumnos del IES Enric Valor viajarán a la citada población sueca desde el día 10 hasta el 18 de marzo de 2020, donde podrán disfrutar e imbuirse de toda la riqueza cultural, personal y emocional que les proporcionará su estancia en esa bella localidad.

22 Cursos de intercambio

Sonia Aguilera, profesora de matemáticas del IES Enric Valor y coordinadora de este proyecto educativo, del que forma parte desde hace siete años, así como la directora del centro, Asunción Gómez, valorado la importancia de la realización de este tipo de acciones formativas con las que el alumnado experimenta un crecimiento a nivel intelectual, social y cultural.

Además, no han querido dejar de destacar el hecho de que si bien esta es una actividad llevada a cabo por el instituto en el que ellas ejercen su labor docente, “los primeros intercambios se llevaron a término en IES Clot de l’Illot, cuando aún no existía el Enric Valor, de la mano de los profesores Javier Monzó y Ramón Planelles y del recientemente fallecido docente sueco Darío O’Donell”. En este sentido, el alcalde quiso tener unas palabras de cariño y de recuerdo “hacia un profesional que hoy ya no está, pero que tanto hizo por fomentar este intercambio entre estas dos poblaciones”.

El recuerdo al profesor Dario O’Donell fue uno de los más emotivos de la recepción, a continuación de lo cual el alcalde hizo entrega de una placa en la que versaba “por su labor de acercamiento de las culturas sueca y española iniciando el intercambio de alumnos de ambas procedencias y facilitando la amistad entre ciudadanos europeos”.

Agenda de actividades

Durante los días que dure el intercambio, los alumnos suecos realizarán toda clase de actividades de carácter lúdico-cultural tanto en El Campello, como en las inmediaciones de nuestro municipio y en la capital. De hecho, el primer fin de semana de su permanencia, las familias de acogida han mostrado a nuestros visitantes muchos de los tesoros con los que contamos en nuestra Comunidad. Desde visitas a las Cuevas del Canelobre, al desembarco de Moros y Cristianos en Calpe, hasta el Oceanográfico y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia.

De esta forma, los padres y madres de acogida han querido que los alumnos amplíen su conocimiento sobre nuestra tierra ya que, el IES Enric Valor, se encargará durante toda la semana de acercarles a nuestro entorno más cercano: un tour guiado en bus por El Campello, que incluye las visitas a Villa Marco y la Illeta dels Banyets, visita a la fábrica de “Chocolates Valor”, en Villajoyosa, excursión al Castillo de Santa Bárbara y una ruta senderista por la Albufereta, son algunas de las actividades que nuestros jóvenes visitantes podrán realizar.