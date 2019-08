Denuncia al Seprona por movimientos de tierras en La Ballestera

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

La Agrupación Cultural M.E.C denuncia ante el SEPRONA y pasado por el registro general de entrada del Ayuntamiento de El Campello, un movimiento de tierras, pegado al entorno de protección de un yacimiento arqueológico en la partida de la Ballestera, junto al barranco del Cabrafit. Es un yacimiento prehistórico localizado en prospección en (2014) a 220 mt de altitud encima de un cerro, con cerámica de la edad de Bronce. En las inmediaciones se encuentran los llamamientos protohistóricos e ibéricos de Ballestera I (ss. VII-VI a. C.) a unos 300 mt al sureste. Ballestera II (ss. VII-VI a. C.) a 750 mt al noreste. Y Cabrafit III (ss.VII-VI a. C.) a 850 mt hacia el norte.

Como pueden ver, El Campello tiene un patrimonio en cuanto a yacimientos arqueológicos se refiere bastante considerable. En la localidad hay muchos más yacimientos, todos ellos incluidos en el Catálogo de Bienes del Ayuntamiento, pero el desconocimiento de estos yacimientos entre la población es abrumadora. Desde la Agrupación Cultural M.E.C su presidente Jesús Planelles nos comunica que urge la necesidad que desde el Ayuntamiento informen a todos los propietarios de las parcelas donde hay yacimientos, que les enseñen donde están situados y les comuniquen que no pueden hacer ningún movimiento de tierras alrededor de dichos yacimientos ni de su espacio de protección Arqueológica, ya que la mayoría de estos propietarios desconocen su existencia.

Planelles nos comunica también, que en breve se pondrán en contacto con el ayuntamiento, con la concejala de Patrimonio, para presentar una serie de propuestas como: hacer visitas guiadas por los distintos yacimientos, como ya se hizo el año pasado con la “Torre de Reíxes”. También hay 5 norias en la localidad donde también podrían hacer otras visitas guiadas, hacer planos y triplicó con todo el patrimonio de bienes del Ayuntamiento etc…. Pero lo que más urge en el pueblo, es la creación de la plaza de arqueolog@ municipal, para que se encargue de todos estos asuntos: fichas de todos los bienes, catalogarla, centro de interpretación etc… También quieren proponer, que visto el patrimonio tan extenso que tiene la localidad, que hagan alguna actuación (excavación) todos los años ya que está subvencionado por Conserjería. agrupacionculturalmec@gmail.com