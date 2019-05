Cristian Barceló, candidato de CCD: "“Quiero un pueblo con visión internacional donde cada ciudadano nacional o extranjero que viva en el municipio se sienta integrado"

× 1 de 2 Ampliar Cristian Barceló, candidato del CCD a la alcaldia de El Campello × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Breve biografía del candidato.

Cristian Barceló Perez “Quiero un pueblo con visión internacional donde cada ciudadano nacional o extranjero que viva en el municipio se sienta integrado y que forme parte de él participando en las decisiones importantes del municipio”

Nací en el Hospital de Alicante el 8 de abril de 1983, me crie en el seno de una familia trabajadora y con unos principios firmes, de los cuales el más importante para mí y el que marca mi día a día es: “no prometas que lo harás, si no lo puedes hacerlo. Es mejor decir que no y si puedes hacerlo, hazlo para demostrarlo”. El Campello para mi es la ciudad en la que trabajo y comparto grandes momentos con amigos y compañeros. Día a día veo como la ciudad se apaga, sus comercios locales desaparecen, ver a su gente harta de ver deteriorarse gradualmente su ciudad, que tengan que ver o escuchar las malas noticias sobre su municipio constantemente. Ver el rostro de esas personas que se preocupan, por el municipio, me ha impulsado a presentar mi candidatura, para poder realizar un cambio beneficioso para todos los que viven en el pueblo.

A lo largo de mi vida laboral he trabajado vinculado con las administraciones públicas, representando siempre a personas o empresas, que quería operar entre las administraciones, como gestor y apoderado de aduanas. He podido aprender la importancia de una agenda de trabajo y las responsabilidades que conlleva desempeñar puestos importantes dentro de la administración pública, y la finalización de dichos trabajos en los plazos que marca la ley. Para no generar costes innecesarios. A mis 36 años me presento gracias a mis compañeros de partido “Coalición Centro Democrático” a los cuales he de agradecer muchas cosas, siendo ellos un gran equipo que desea y lucha para cambiar el futuro de El Campello es nuestro municipio de adopción o de nacimiento.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Es difícil elegir entre nuestras propuestas, viendo las necesidades de los ciudadanos y las necesidades del municipio, para mejorar sus vidas y la situación del municipio.

Una de las que más podría ayudar al ciudadano es una de nuestras propuestas, para que secunden todos los partidos seria: Actuar siempre bajo el amparo de la ley y sin generar ningún conflicto. La ejecución de la responsabilidad patrimonial en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015, para ver cómo y porque El Campello ha llegado a su situación actual.

La primera gestión que hay que realizar con carácter de urgencia es una auditoria interna del Ayuntamiento para ver cómo mejorar la eficiencia del Ayuntamiento desde dentro reduciendo gastos derivados de una mala distribución de los recursos públicos y solucionar la demora a la hora de tramitar las ayudas o subvenciones que el municipio se puede beneficiar y establecer proyectos rentables en el municipio, durante años hemos ido perdiendo. Esa forma de gobernar en el municipio lo que ha provocado es un aumento de los gastos y la pérdida de ayudas públicas por ejemplo las ayudas que ofrecen desde Europa para la mejora del municipio. Por una estructura poco eficiente y por una gestión poco productiva los ciudadanos hemos tenido que pagar unos impuestos muy superiores respecto a otros municipios y lamentablemente en los últimos años los juzgados han ido condenado al Ayuntamiento a devolver o pagar cantidades económicas por esas prácticas. Solucionando lo que hemos comentado se obtendría unos beneficios que se podrían beneficiar a todos los ciudadanos, bajada de impuestos o mejoras de las zonas verdes del municipio, mejoras en nuestras calles, pudiendo crear también guarderías públicas municipales para facilitar la conciliación laboral para las familias del municipio o creando mejoras en nuestras playas o creando zonas de ocio para jóvenes y familias, mejorando así el atractivo turístico y ampliando el horario de atención en el Ayuntamiento ya que no todo el mundo tiene disponibilidad para tramitar las gestiones por las mañanas por su horario laboral.

Ampliación de la Transparencia de la administración del Ayuntamiento, esto facilitaría al ciudadano saber de qué forma y como se están utilizando sus impuestos, facilitándole la aplicación de su derecho de reclamar o presentar quejas a la administración.

Pensando fríamente, estas propuestas serian el comienzo para solucionar la actual situación de El Campello desde su raíz, de forma de que la administración estará vigilada, para no realizar decisiones o gestiones que perjudiquen a los ciudadanos.

La segunda medida es apoyar la oferta comercial realizando un estudio de las necesidades comerciales en los 3 distritos del municipio. Proyectando una Farmacia de Guardia en cada distrito, centros comerciales, cines o zonas habilitadas para eventos, por ejemplo para realizar conciertos con un gran volumen de asistentes. Apoyando medidas como un Mercado de Abastos o municipal para fomentar las compras en el pequeño comercio del municipio sin limitar el horario del mercadillo municipal que se limita al miércoles, mejorando así nuestra oferta comercial convirtiéndolo en un atractivo más.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Creando un departamento auditor y seguimiento dentro del Ayuntamiento de las subcontratas verificando el cumplimiento y ante un incumplimiento procediendo a sancionarlas o rescindir el contrato por incumplimiento contractual. Además Crearemos la figura del “Defensor Ciudadano” dentro de las instalaciones del juzgado de paz, será una figura vinculante en la política municipal y será el receptor de las quejas de los ciudadanos dándoles tramite y solución en unos plazos establecidos.

Generando además una conciencia ciudadana, que es una parte primordial del municipio mantener su imagen. Creando equipos de trabajo voluntario para concienciar a los ciudadanos, de forma que a veces es más fácil crear conciencia con un objetivo, que sancionar al infractor. ¿Qué quiero decir con esto? El ciudadano tiene que saber lo que implica la limpieza de su municipio y el coste que conlleva actitudes incívicas. Obteniendo así una reducción de costes, reducción de posibles enfermedades o/u infecciones. No es posible tener un municipio atractivo si no hay una conciencia social entre los ciudadanos del municipio, es una parte primordial para atraer visitantes o nuevos vecinos en el municipio. Con esto no quiero decir que el reincidente no vaya a ser identificado y sancionado.

Crear núcleos verdes o pulmones urbanos, con plantas autóctonas, pero con un previo estudio de especies que no puedan generar por su crecimiento daños colaterales a infraestructuras públicas o privadas, ya que han de ser un beneficio para el municipio. Por ejemplo tratar de ejecutar el proyecto en la C/ San Ramón que se aprobó en el pleno en el 2005 para crear una zona ajardinada mejorando uno de los viales de entrada en el municipio y nunca se ejecutó dejándolo olvidado en el cajón.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Más que infraestructuras lo que necesita El Campello seria detenerse a pensar que dispone el municipio o que proyectos se iniciaron y como acabaron y de qué forma. Con esto no queremos decir que no dispongamos de proyectos para mejorar las infraestructuras del municipio. Pero previamente tenemos que pararnos a ver y comprobar si el destino original de algunos de esos proyectos ha concluido con su auténtica finalidad o no. El Campello tiene un patrimonio histórico que se está deteriorando, creemos que previamente habría que acondicionar, mejorar o restaurar, las infraestructuras con las que cuenta nuestro municipio. Para posteriormente embarcar al municipio en nuevos proyectos. Realmente disponemos de proyectos muy interesantes, pero siendo realista y coherentes, previamente se debería realizar todo lo anteriormente mencionado, ya que realizar nuevas mejoras desde cero debe hacerse con conciencia y conocimiento, para que no afecte al ciudadano.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

Quiero un pueblo con visión internacional donde cada ciudadano nacional o extranjero que viva en el municipio se sienta integrado y que forme parte de él participando en las decisiones importantes del municipio, nuestro objetivo es ir hermanándolo con otras ciudades europeas y creando proyectos en común para la mejora del municipio.

¿Cuál será su política económica?

Nuestra política económica, está basada en ser coherentes.

El Campello ha recibido varios golpes económicos judicialmente hablando como sanciones e indemnizaciones.

Realmente son un problema para el municipio, generando un descuadre económico para el municipio aunque aparentemente tengamos un superávit realmente no es así no debemos olvidar las indemnizaciones que están pendientes y aun no se han abonado por ejemplo el Parking del Furs. Nosotros como anteriormente hemos mencionado y bajo la ley de responsabilidad patrimonial que está tipificada en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015. Queremos ver o comprobar la veracidad y los efectos de esas decisiones que llevaron a esas situaciones y como solucionarlo para evitar seguir ocasionando un daño a los ciudadanos.

Dentro de nuestro programa electoral, solicitamos también una reducción del IBI como punto de emergencia, ya que El Campello es uno de los municipios con mayor Impuesto sobre Bienes Inmueble y eso debe cambiar. También una reducción de impuestos a las viviendas que acondicionen con energías renovables o mejoren su clasificación energética.

Sin olvidar a los Comercios del municipio, ya que son uno de los pilares de nuestro municipio económicamente hablando, los cuales generan trabajo y a su vez con su esfuerzo contribuyen a la economía del municipio.