Consejo: Firme, justo y cariñoso

Maria Olofsson, Dip. CABC

Etóloga clínica. Especializada en perros

CONSEJO

¿Sientes algún tipo de “culpa” cuando adoptas un perro abandonado o maltratado y necesites envolverlo entre algodones y protegerlo como si fuese un niño? Bueno, no te dejes llevar por ese impulso y pretendas maquillar todo el sufrimiento por el que ha pasado tratándole con “manga ancha” y siendo permisivo. Lo que necesita es entender cuáles son exactamente tus reglas y mostrarle tus expectativas de forma clara y concisa.

Él necesita sentirse seguro y sentir que tu eres esa roca solida en la que puede confiar. Él necesita conocer que tu comportamiento es predecible- "no es no" y "sí es sí" ahora y siempre.

Para darte un sencillo ejemplo: Si no quieres que suplique por la comida no digas "no, no, no" y luego te rindas y le des algo "para hacer que se marche".

Pon tus reglas desde el día uno, muéstrale claramente cuáles son y aférrate a ellas. Él te amará por ser un líder firme, justo y cariñoso en el que puede confiar.