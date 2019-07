CONSEJO: Ayuda a los animales a tener una segunda oportunidad

Contenido patrocinado por:

¿Qué nos hace elegir un perro? Muy frecuentemente ocurre cuando menos los esperamos, igual que ocurre con el amor. Y, como en el amor -el cual es ciego uno no debe dejarse engañar por las apariencias externas y dejarnos llevar por la primera cosa bonita que veamos.

Mejor mirar en el interior y pensar… que me puede ofrecer este ser vivo y qué tenemos en común? ¿Seré capaz de hacerle feliz a largo plazo? ¿Son nuestros modos de vida y carácter compatibles? ¿O solo estoy cayendo de plano en un amor ciego para que al despertar una mañana me pregunte "¿Qué demonios estoy haciendo con este ser? ¡Quiero el divorcio! Cuando elegimos un perro no podemos pensar que "un día siempre podemos ir por caminos separados si no funciona". Los perros nos son ni siquiera como los niños que un día se mudan de casa y se independizan. Los perros son para toda la vida, por eso elige con cuidado quién va a ser tu compañero de por vida.

María Olofsson

María Olofsson es la profesional que cada mes nos dará mensualmente consejos y resolverá dudas. De origen sueco, ha trabajado durante 31 años en el control de perros en dos ayuntamientos en Inglaterra durante 10 años. En 2001 se graduó en la Universidad de Southampton en Etología clínica. Es especialista en comportamiento de perros con agresividad, miedos, fobias, ladridos excesivos etc…