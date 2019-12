Compromis lamenta el rechazo del equipo de gobierno a recuperar el Convento

Actualmente, el Convent dels Mercedaris, Bien de Relevancia Local y edificación íntimamente ligada a la formación de la actual población del Campello, se encuentra gravemente deteriorado. Después de las pasadas lluvias torrenciales y vendavales, una parte de la estructura ha cedido, comprometiendo la integridad de la cúpula y el propio edificio. Ante esta inminente amenaza, Compromís pel Campello propuso al Pleno que el Ayuntamiento del Campello adoptara una actitud activa en la recuperación y puesta en valor de la edificación, iniciando los trámites oportunos para su expropiación, aliviando así también a los numerosos propietarios de una carga, que a la vista de los acontecimientos no pueden soportar, y con el objetivo de realizar un proyecto de restauración de la estructura y su uso.

Esta propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno (PP-Ciudadanos-Vox). El portavoz de Compromís, Benjamín Soler, manifiesta su sorpresa y su disgusto por esta decisión, ya que el alcalde declaró su compromiso porque este BRL pudiera ser recuperado por el Ayuntamiento. Soler considera que la restauración del Convent es un derecho de los campelleros y campelleras, y que debe ser el inicio de un ambicioso plan integral de recuperación del rico patrimonio de nuestro municipio, en colaboración con administraciones de toda índole, como ahora el MARQ o la Conselleria de Cultura. Esperamos y vigilaremos que se cumpla el sentido de la moción”

Compromis pel Campello lamenta el rebuig de l'equip de govern a recuperar el

ConventActualment, el Convent dels Mercedaris, Bé de Rellevància Local i edificació íntimament lligada a la gènesi poblacional del Campello, es troba greument deteriorat. Després de les passades pluges torrencials i vendavals, una part de l'estructura ha cedit, comprometent la integritat de la cúpula i el propi edifici. Davant aquesta imminent amenaça, Compromís pel Campello va proposar al Ple que l'Ajuntament del Campello adoptés una actitud activa en la recuperació i posada en valor de l'edificació, iniciant els tràmits oportuns per a la seua expropiació, alleujant així també als nombrosos propietaris d'una càrrega, que a la vista dels esdeveniments no poden suportar, i amb l'objectiu de realitzar un projecte de restauració de l'estructura i el seu ús.

Aquesta proposta va ser rebutjada per l'equip de govern (PP-Ciutadans-Vox). El portaveu de Compromís, Benjamí Soler, manifesta la seua sorpresa i el seu disgust per aquesta decisió, ja que l'alcalde va declarar el seu compromís perquè aquest BRL pugues ser recuperat per l'Ajuntament. Soler considera que “la restauració del Convent és un dret dels campellers i campelleres, i ha de ser l'inici d'un ambiciós pla integral de recuperació i posada en valor del ric patrimoni del nostre municipi, en col·laboració amb administracions de tota índole, com ara el MARQ o la pròpia Conselleria de Cultura. Esperem i vigilarem perquè es complixca la voluntat de la moció”.