Compromís pel Campello pedirá en el próximo pleno que se declare la emergencia climática

× Ampliar El grupo municipal de Compromís pel Campello durante una sesión del pleno municipal

Compromís pel Campello respaldará la huelga por el clima que cientos de organizaciones internacionales y españolas han convocado para el próximo 27 de septiembre e instan a declarar de inmediato "la emergencia climática" en una moción que presentarán en el próximo pleno municipal.

El objetivo de esta formación política es que el Ayuntamiento de El Campello declare la emergencia climática que se está viviendo, así como acordar medidas reductoras y de conciencia ciudadana para minimizar los efectos. Según indica la moción, "nos encontramos ante una situación real de emergencia climática, que solo la ponen en cuestión los representantes de las entidades responsables de este problema".

El planeta, los seres vivos y los ecosistemas están en peligro como lo confirman los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad de la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) y sobre el calentamiento global del 1,5° del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), que alertan de una situación que lleva a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres y marinos. "Un millón de especies están amenazadas por la actividad humana y se está llegando a un punto de no retorno frente al cambio climático. No responder a esta grave crisis ecológica supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas", han indicado fuentes de Compromís.

En este sentido, la concejala de Compromís, Adriana Paredes, ha destacado que "hay que actuar con responsabilidad y aceptar la realidad de la crisis climática y la gravedad de la situación. Admitir las evidencias científicas, así como las propuestas de reducción de las emisiones propuestas es la única forma de proteger la existencia tanto a escala global como de nuestro entorno.

Las instituciones y la ciudadanía tienen que entender y atender la urgencia de la lucha contra el cambio climático y el Ayuntamiento del Campello tiene que ejercer un papel clave, puesto que dentro de su marco de competencias puede ayudar a evitar el aumento de la temperatura global y a mejorar la salud y el bienestar de las personas".