Compromís pel Campello anima a las empresas campelleras a optar a los 30 millones de euros en ayudas para fomentar la eficiencia energética

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) destinará 30 millones de euros en materia de ahorro y para fomentar la eficiencia energética.

Estas ayudas programadas desde la Conselleria de Economía, liderada por el conseller Rafa Climent de Compromís, están dirigidas a las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial campellero y valenciano que tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre para presentar sus solicitudes. La convocatoria se puede consultar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) con la finalidad de reducir el consumo de CO2, entre otras, y para conseguir mejor calidad del aire y respeto al medio ambiente.

En total el IVACE, destinará 31’31 millones de euros a aquellas iniciativas que contemplan inversiones en sustitución de equipos e instalaciones, así como sistemas auxiliares consumidores de energía por otros que utilicen tecnología de alta eficiencia energética.

También se apoyará la implantación de sistemas de gestión energética con subvenciones tanto para la implantación de elementos de nivel de variables de consumo de energía como para la instalación de elementos de regulación y control de los parámetros de proceso e implementación de los sistemas informáticos para el análisis regulación y control, así como para el funcionamiento óptimo de las instalaciones industriales.

El porcentaje de la subvención, con carácter general, será del 30% del coste, con un límite máximo de 1’5 millones de euros por proyecto, aunque en el caso de las pequeñas empresas este porcentaje puede llegar hasta el 50%, y en las pymes, al 40%.

Benjamín Soler, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de El Campello, se ha querido referir a estas ayudas a las empresas campelleras indicando que “sin duda, la eficiencia energética tiene un papel fundamental hacia un nuevo modelo energético y hay que redoblar los esfuerzos para consolidar una cultura de ahorro energético en todos los sectores económicos”.

Finalmente, Soler también ha puesto el acento en las inversiones que está realizando la Conselleria de Economía, gestionada por Compromís, que “ayudan a establecer las condiciones necesarias para aumentar la competitividad de nuestras empresas, luchar contra el cambio climático y generar empleo. Somos la comunidad autónoma que más está reduciendo la tasa de desempleo y debemos seguir por este camino”.

Compromís pel Campello anima a les empreses campelleres a aprofitar els 30 milions d'euros en ajudes per a fomentar l'eficiència energètica

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) destinarà 30 milions d'euros en matèria d'estalvi i per a fomentar l'eficiència energètica.

Aquestes ajudes programades des de la Conselleria d'Economia, liderada pel Conseller Rafael Climent de Compromís, estan dirigides a les xicotetes, mitjanes i grans empreses del sector industrial campeller i valencià que tindran de termini fins al 31 de desembre per a presentar les seues sol·licituds. La convocatòria es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) amb la finalitat de reduir el consum de CO₂, entre altres, i per a aconseguir millor qualitat de l'aire i respecte al medi ambient.

En total l'IVACE, destinarà 31’31 milions d'euros a aquelles iniciatives que contemplen inversions en substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia per uns altres que utilitzen tecnologia d'alta eficiència energètica.

També es donarà suport a la implantació de sistemes de gestió energètica amb subvencions tant per a la implantació d'elements de nivell de variables de consum d'energia com per a la instal·lació d'elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi regulació i control, així com per al funcionament òptim de les instal·lacions industrials.

Benjamí Soler, portaveu de Compromís a l'Ajuntament del Campello, s'ha volgut referir a aquestes ajudes a les empreses campelleres indicant que “sens dubte, l'eficiència energètica té un paper fonamental cap a un nou model energètic i cal redoblar els esforços per a consolidar una cultura d'estalvi energètic en tots els sectors econòmics”.

Finalment, Soler també ha posat l'accent en les inversions que està realitzant la Conselleria d'Economia, gestionada per Compromís, que “ajuden a establir les condicions necessàries per a augmentar la competitivitat de les nostres empreses, lluitar contra el canvi climàtic i generar ocupació. Som la comunitat autònoma que més està reduint la taxa de desocupació i hem de seguir per aquest camí”.