Bandera Roja en la cala Palmeretes por un vertido de aguas sucias

El Ayuntamiento de El Campello ha tomado la determinación de colocar la bandera roja en la cala Palmeretes, prohibiendo el baño, al detectar un vertido de aguas contaminadas. Esta medida preventiva tiene como base un informe facilitado el pasado lunes ( a las 15:00 h.) por la Plataforma Vecinal REDcv remitido al alcalde, Juanjo Berenguer (Partido Popular) y al concejal responsable del área de Medio Ambiente y Playas, Julio Oca (Ciudadanos).

Según REDcv el vertido se está realizando desde el pasado 24 de octubre cuando los vecinos de la zona alertaron de este vertido a la Plataforma Vecinal REDcv que encargó un nuevo análisis, como ya hizo con los vertidos de Cala Lanuza que se mantiene cerrada al baño desde hace un mes a causa de los vertidos procedentes de la urbanización Cala Merced.

Julio Oca, responsable de Playas y Medio Ambiente explicó que el Ayuntamiento está a la espera de un nuevo informe que confirme los resultados del facilitado por la plataforma vecinal "no obstante se ha optado por cerrar la playa como medida de precaución ", explicó. El edil añadió que en este caso se está estudiando el origen del vertido. "Pensamos que lo que se está filtrando es el agua ya depurada que podría contener trazas contaminadas que es lo que indican los análisis ", explica el edil quien aseguró que se pondrá solución a este problema hasta que no culmine el proyecto de Conselleria para conectar el alcantarillado de la zona norte de El Campello con la depuradora de Sant Joan. También resaltó que según los técnicos las bacterias halladas en el agua analizada solo pueden sobrevivir en agua dulce y en ambientes húmedos por lo que no es posible la contaminación del agua del mar en esta poca cantidad.

Precisamente, desde la plataforma vecinal apuntaron a que el origen del problema son las filtraciones de la redes privadas internas e inciertas de pozos ciegos o fosas sépticas que se hayan distribuidas por estas zonas residenciales y que no vacían en años, y acusaron al ayuntamiento de inactividad ya que, según afirman "son los responsables de dictar la obligación de su vaciado".

"Desde la concejalía de infraestructuras continuaremos realizando un seguimiento a estas fugas para detectar su origen y ponerle solución, requeriremos la limpieza de las fosas sépticas de los particulares de la zona que también producen filtraciones o incluso estudiaremos la posibilidad de que coloquen sistemas de depuración", afirmó el edil de la formación naranja.