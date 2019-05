Antonio Palomares Rivas: “Queremos un modelo de ciudad sostenible que aúne el progreso económico y medioambiental, que apueste por la cultura y el deporte”

Antonio Palomares

“Técnicamente nací en el Hospital de San Juan, pero mi primera sonrisa pública fue a los vecinos de la Colonia Trinidad de El Campello. Treinta y tres años después, soy padre y Director Comercial. En mi trabajo como director comercial he adquirido una amplia experiencia en gestión de proyectos y personal y desde que soy padre, me he dado cuenta de los problemas por los que pasan los padres y madres de El Campello. Ahora me presento en el Partido Político Local “El Campello Demòcrates” en las próximas Elecciones Locales 2019 con unos colaboradores extraordinarios cuya media de edad es de 32 años y una amplia experiencia en diferentes sectores”

La Illeta: ¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

En los años 2020 y 2021 dejaremos en disposición de los campelleros 3.200.000 euros aproximadamente aplicando una reducción en el porcentaje del IBI.

Vamos a aumentar la calidad de vida de los conciudadanos y residentes de El Campello, tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la creación del nuevo P.G.O.U. con el objetivo de lograr un municipio sostenible fomentando el incremento de zonas verdes y de ocio.

La Illeta: ¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Aumentaremos las sanciones por dejar excrementos y desechos en la vía publica, luchando así contra la suciedad de nuestro municipio. Vamos a instalar fuentes con bebederos para mascotas y comenzaremos a ir más allá en la limpieza del ecosistema marino. En Cuanto a los parques, vamos a impulsar la creación de dos grandes parques uno forestal terrestre y otro marítimo.

La Illeta: ¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

La gente de los distritos 2 y 3 e incluso del 1 nos ha solicitado, incrementar el servicio de la línea interurbana para los fines de semana, mejorando aquello que fue propuesta nuestra hace 4 años y que se hizo realidad poniendo en servicio una nueva línea de autobús. Además, igual que existe un transporte a Tabarca queremos colaborar con otros municipios, fomentando un transporte marítimo lanzadera que efectúe el itinerario El Campello - Benidorm - Calpe , una opción en donde compartir turismo. Queremos juntar los dos paseos, con la creación de un parque inundable que respete al máximo el ecosistema de la desembocadura del río y mantenga la playa para perros. Modificaremos los espigones para proporcionar mayor protección litoral.

Dotaremos al municipio de zonas de ocio ampliando nuestra oferta a residentes y turistas, evitando así que tengan que desplazarse a otros municipios.

La Illeta: ¿Cuál es su modelo de ciudad?

Queremos un modelo de ciudad sostenible que aúne el progreso económico y medioambiental, que apueste por la cultura y el deporte aumentando el número de zonas verdes para mejorar el bienestar social, fomentando un turismo familiar y de calidad.

La Illeta: ¿Cuál será su política económica?

Transparencia en las cuentas conforme a la legislación vigente

Lo primero que vamos a hacer es desbloquear los actuales presupuestos prorrogados e

impulsar la creación de un nuevo presupuesto adaptado a los retos de futuro que se le plantean a nuestro municipio.