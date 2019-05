Alarma social entre los vecinos de El Campello por el proyecto de reserva marina

El proyecto del Instituto de Ecología Litoral contempla una superficie de 4.200 hectáreas entre las localidades de El Campello y La Vila. Los vecinos de las urbanizaciones limítrofes a la zona del proyecto de la Reserva Marina de Interés Pesquero y los socios del Club Náutico Campello, así como la propia entidad, muestran su preocupación e inquietud al quedarse al margen de su redacción. A lo que hay que añadir la ausencia de información a algunos de los actores sociales clave implicados.

La RMIP, que pretende establecerse en toda la costa litoral que va desde la Illeta de Els Banyets hasta la vecina localidad de La Vila, no ha contado con la participación de la gran población que tiene fijada su residencia en las zonas limítrofes afectadas. Asimismo, los socios del CN Campello también muestran su inquietud debido a las fuertes restricciones a la pesca y a las actividades náutico-deportivas que supondría su implantación.

El Ayuntamiento de El Campello, impulsor de esta iniciativa, alega que uno de los principales problemas es la pesca deportiva; sin aportar datos sobre las cantidades y volúmenes de la pesca recreativa. Además, el IEL reconoce en el mismo proyecto que tampoco tiene datos precisos sobre las consecuencias negativas que tendría la implantación de la RMIP en el sector turístico y en los establecimientos que viven directamente de él.

Por ello, los vecinos afectados y el Club Náutico Campello piden a los grupos municipales del Ayuntamiento de El Campello que se pronuncien sobre el proyecto; puesto que no hay precedentes de una reserva marina tan próxima a la costa y a grandes núcleos de población como Pueblo Español, Venta Lanuza o Cala Piteres. Por lo que los afectos no descartan la movilización social si el consistorio no despeja las numerosas dudas que el propio proyecto recoge.