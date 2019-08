Abocador(2)

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Una vez situada lå problemática medioambiental generada por los residentes habituales y por los accidentales en el artículo anterior(Abocador1), Eduardo Seva entra a valorar la situación con la que nos encontramos en el vertedero que tanta polémica ha suscitado y que promete seguir siendo uno de los principales motivos de discusión en los próximos meses.

Empecemos con las contradicciones. La basura resulta rentable.

Hay más de 15 empresas en nuestro país que han centrado la mirada en las plantas de captación y tratamiento de RSU.

La planta en cuestión se halla a menos de 2 Km. En línea recta del núcleo de población más cercano, cuando de este modo incumple la normativa europea de Evaluación de Impacto Ambiental en el momento de la Declaración.

Mientras que, en el resto de la Europa civilizada y avanzada, el tratamiento de los RSU se lo toman en serio desde hace más de 30 años hasta reciclar y transformar hasta la última partícula y destinar cada material a un uso ulterior, en la desidia organizada y generalizada del Levante español esta temática se aborda por el lado más grotesco de la estafa al uso. Invito a seguir el enlace http://www.bastan.es/renovables/reciclaje-rsu/reciclaje-rsu.htm como uno de los muchísimos ejemplos de plantas de tratamiento de residuos muy tóxicos de industrias petroquímicas y abonos agrícolas como pueda ser la industria de BASF en Frankfurt am Main en Alemania, como modelo inequívoco y contrapuesto a Les Canyades.

Desde su instalación, contraviniendo la opinión de una gran mayoría de ciudadanos de El Campello en un Plano vergonzoso, la alcaldía y el Consorcio han encargado una docena de estudios de carácter científico a diversas entidades para remediar el problema de olores molestos y perjudiciales parta la salud en general en los núcleos de población más cercanos (Lanuza, Poblet, Coveta, Amerador) que no han tenido descanso en la afectación por parte de sustancias volátiles (conocidas y no conocidas) en temporadas diversas del año en regímenes de condiciones ambientales diversas.

Hasta el momento de escribir esta nota, muy poca gente (a excepción del gerente y el ingeniero de la planta, naturalmente) conoce el procedimiento que se sigue en el “tratamiento” de los materiales entrantes, el proceso de separación, trilllaje o triaje, compostaje, etc., y el origen de los malos y molestos olores si el funcionamiento de la planta fuero todo lo correcto que corresponde al diseño original.

Cualquiera de los estudios encargados por el tándem Consorcio Mare/Ayuntamiento a las diferentes administraciones y Centros, como son empresas privadas, Universidades cercanas y CEAM, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo han vomitado miles de datos de análisis químicos de volátiles mediante captadores de sustancias de estas características; todos ellos cuantitativos en cuanto a los picogramos o partes por millón (ppm) de diferentes sustancias en el aire. El último de ellos (CEAM) hizo una pésima labor de campo al colocar los captadores en, a saber, tres de ellos al lado de la planta, uno en la cima de la Loma Reixes y otro en el núcleo del pueblo de El Campello, justo donde nadie percibe olores molestos. Ninguna en los centros de población donde se suponía alcanzaban estas sustancias; mucho estudio climático, mucha tecnología punta en los análisis, mucho despliegue de unidades tácticas. Ni hecho aposta. El captador y analizador perfecto está inventado hace millones de años: la nariz humana. Y resulta sencillo saber si un aroma es MOLESTO o no lo es. Basta un estudio de campo sociológico y cualitativo. No basta con saber las ppm de tal o cual sustancia volátil, es preciso saber si causa molestia o no la causa. La percepción humana es fundamental ya que no nos interesa conocer si molesta o es perjudicial a las lagartijas o a los caracoles, sino a los humanos que viven en las cercanías.

El grupo municipal REDcv de la corporación de El Campello va a emprender próximamente un estudio CUALITATIVO de percepción en las principales urbanizaciones con población estable que esté en un radio de 5 Km de la planta, mediante una plantilla flotante de datos y un grupo estadísticamente representativo de voluntarios de las asociaciones vecinales involucradas que permita en un tiempo fiable la elaboración de un GIS (Sistema de Información Geográfica) en superficie real que dé veracidad palpable del grado de perceptibilidad de la población afectada. En días próximos REDcv se pondrá en contacto con las asociaciones para recabar grupos de población que estén dispuestos a esta colaboración desinteresada y sencilla y que pueda instruir la comparecencia del responsable de esta malfunción. Estas cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que se hacen, existen las técnicas. Y debemos aprovechar los avances de la Ciencia y de la Tecnología en este sentido. Si la empresa de las Koplowitz está a la baja y no sabe hacerlo, ya pueden venir otras empresas que lo hagan mejor sin necesidad de inyectar capital público desde la Generalitat.