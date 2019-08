Abocador(1)

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Artículo de Eduardo Seva en el que analiza la situación del vertedero y la problemática generada. El artículo está dividido en dos partes, la primera que se publica hoy nos sitúa en los orígenes de este problema medioambiental generado por los habitantes de derecho y por las personas que durante determinados períodos nos visitan suponiendo una carga medioambiental añadida. Mañana publicaremos la segunda parte centrada en la problemática del vertedero.

El día 7 de agosto de 2019 aparecía en la sección local alicantina de un diario de tirada nacional la noticia de un criterio común al Conseller De Turismo de la Generalitat Valenciana, Sr. Colomer y al Presidente de la Excma. Diputación de Alicante, Carlos Mazón sobre la negativa al llamado impuesto turístico en el territorio de la Comunidad Valenciana. No puedo estar más en desacuerdo en este caso y por una de las pocas veces estarlo con partidos políticos como EUPV y Podemos. Es preciso imponer un canon del perjuicio a la Naturaleza que lleva implícito el turismo de masas como el que admitimos en esta tierra y que supone el sector de producción con más beneficios, hoy por hoy.

En más de una ocasión habréis podido ver en carteles publicitarios o en revistas de viajes imágenes nocturnas desde satélites espaciales que circunvolucionan este planeta y donde la imagen central es la península ibérica. En esas fotografías destacan, como es natural, las capitales como Madrid, Lisboa o Barcelona. Pero también destaca la densidad lumínica de la costa de la Comunidad Valenciana. Indicativo de una alta densidad de población sobre todo en verano. Pero esa imagen destacada que pasamos desapercibida o que nos aporta una pequeña dosis de orgullo está trabajando en “segundo plano”, por utilizar lenguaje de moda. Densidades tan altas de población veraniega proporcionan riqueza en divisas, fomentan el empleo, suman rasgos culturales, reactivan sectores industriales… Pero también conllevan fenómenos importantes que se nos escapan a la percepción general. Se nos escapan o como es el caso de Colomer/Mazón, quizás se nos quiere ocultar la otra cara de la luna. Me explico.

Pasar de una población censada como es Benidorm en los meses de invierno de 68.000 almas a más de 1.600.000 en los de verano es multiplicar por 25 el censo básico. Es multiplicar por 25 los insumos que entran en esa caja negra que es Benidorm. Es multiplicar por 25 ó más los residuos sólidos urbanos de la ciudad. Es multiplicar la actividad de las EDAR por un factor que implica no solamente volumen, sino acortamiento de los tiempos de maduración. Es tener que ampliar las plantillas de limpieza con el surplus en el coste del presupuesto municipal. Es tener saturados los sistemas de salud y los servicios de urgencias de los hospitales y centros de salud. Es obligar a los municipios a una supraorganización de gestión de entradas y salidas al sistema y que no se ve recompensada por un balance neto desde el gobierno central a las competencias transferidas. La densidad de los elementos del parque móvil se multiplica también por esa cifra y las consecuencias en la carga de contaminantes en la atmósfera, de igual manera. Si cada visitante accidental o flotante se llevase su propio detrito y residuo a su lugar de residencia, cambiarían mucho las cosas, pero eso es imposible; luego es un problema que hemos de cargar con él. Nosotros, no él.

Se trata también de adecuar los modos de vida de los pueblos y ciudades a la avalancha estacional de congéneres que buscan un clima como el que disfrutamos y de un paisaje agradable y nada agresivo a la vista, todo lo contrario. Como consecuencia, los Planes Generales de Ordenación del territorio, aun sin quererlo, se adecúan a las exigencias de los potenciales de población a 10-20-30 años. La calificación de los suelos ya no se hace en función de los censos básicos de población, sino a las posibilidades y potencialidades del territorio en cuestión. Los usos tradicionales de la tierra se sustituyen por los ligados a los residenciales y los gobiernos locales han de presupuestar las infraestructuras adecuadas de esos planes a las directivas europeas si quieren estar en sintonía de los índices de calidad de vida.

Una de esas piedras en el zapato de la economía turística es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (en adelante, RSU) situada en el término municipal de El Campello, concretamente en Les Canyades. No sé si muchos de los que están leyendo esto se acordarán de la película ya antigua de Kubrick “El Resplandor”, un film de terror con Jack Nicholson como protagonista de una familia que se hace cargo de un complejo residencial en la montaña durante la temporada baja. El gerente habla a solas con el niño y le confiesa que en la habitación 237 pasan cosas extrañas, que ni se le ocurra entrar allí. Lo mismo pasa con el vertedero de Les Canyades, centro neurálgico de recogida de los RSU de más de 50 municipios de las dos Marinas para más de medio millón de usuarios.

Se trata de una vaguada que arranca en el Cabeçó, con unos materiales dominantes de margas del Eoceno en forma flysch, es decir combinadas con calizas y con una potencia de más de 100 m., por lo que resulta medianamente adecuada para este tipo de actividades ya que al resultar fundamentalmente impermeable solo puede haber como resultado en caso de precipitación intensa, una escorrentía superficial y no una contaminación de niveles inferiores hasta alcanzar el nivel piezométrico y contaminar acuíferos. Por este motivo, El Campello fue agregada al Consorcio de la Marina como receptora de los RSU de un 90% de los municipios de las dos Marinas, aun estando dicho “abocador” a menos de 2 Km de un núcleo de población como es el Poblet o las urbanizaciones de Venta Lanuza. Hasta aquí, todo parece idílico. Empecemos con las contradicciones.(Mañana publicaremos la segunda parte centrada en la problemática del vertedero para los vecinos)