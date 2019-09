¿Entiende mi perro lo que le digo?

Contenido patrocinado por:

Maria Olofsson, Dip. CABC - Etóloga clínica. Especializada en perros

"Mi perro entiende todo lo que digo" ¿Es esto cierto? A menudo o creemos esta afirmación ciegamente o nos la tomamos a broma pensando que el dueño es tonto.

La verdad está en medio de ambas afirmaciones. Antes medíamos la capacidad lingüística de los animales desde un punto de vista humano, que es "tan útil como intentar medir la capacidad de un pez para moverse en bicicleta"- inútil. Los científicos han demostrado que los perros pueden aprender hasta 1.000 palabras y tener la comprensión lingüística de un niño de 2-3 años.

También se ha comprobado que los perros de diferentes países son capaces de comunicarse en diferentes situaciones - su "vocabulario" es el mismo y no conoce fronteras, la forma de ladrar es la misma ya vivan en Atenas o en Alicante.

Para dar a tu amigo canino la oportunidad de aprender el significado de las palabras siempre debes usar las mismas en tus "conversaciones" con él.

Atención al nuevo libro de renombre mundial "When Animals Speak: Toward an interspecies democraci" (Cuando los animales hablan: Hacia una democracia entre especies) de Eva Meijer, traducido a 12 idiomas, nos ofrece una profunda nueva perspectiva sobre las habilidades comunicativas de los animales que nos rodean.

Otra increíblemente importante parte de la forma de comunicarse de los perros es a través del lenguaje corporal que abordaremos en futuras ediciones.