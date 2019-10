Teatro Clown

× Ampliar Photographer: Aureli Sendra

Teatro-Auditorio "Pedro Vaello" de la Casa de la Cultura | E. 10 € (Adultos). A partir de los llamados números clásicos, ya iba siendo hora de que alguien pusiera la versión en femenino. ¿Cómo cambian y qué significado cogen cuando se juegan desde dos payasas en vez de dos payasos? Pepa Plana y Noël Olivé nos presentan "Voces que no ves", una historia que en sí misma conlleva en su interior varias pequeñas historias más, es decir, las "situaciones", situaciones que convierten quizás los momentos más importantes de este trayecto cómico y poético. He aquí, pues, dos heroínas del siglo XXI intentando sobrevivir a las situaciones, clásicas o no, que su condición de payasas les ofrece.

Intérpretes: Pepa Plana, Noël Olivé

Dirección: Joan Arqué

Asistente de dirección: Inés García

Vestuario: Rosa Solé

Coreografía: Roger Julià

Iluminación: Yuri Plana

Música: Lluís Cartes

Música y voz en Tirallonga: Roser Pou

Fotografía: Joan Sánchez

Producción: La Vaca Flaca

