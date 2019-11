Petit Teatre. “Nina”

Fil d’Arena - Valencia (Comunitat Valenciana)

Recomendada a partir de 4 años.

Danza-Teatro. En Valenciano

18:00h - Auditori de la Casa de Cultura

Ho escoltes? Com sona? Has sentit alguna vegada a què sones tu? Nina sí. Nina sona a joc, a vida, a colors. Ella és com és.

La història d’una xiqueta que viu en un món gris, que fa tot el que s’espera d’ella i això la va transformant en un ésser inanimat

Un espectacle de dansa-teatre que ens parla de la nostra essència i del nostre poder per a canviar el color del món.

Si ens deixen ser, ens sorprendrem del tot el que podem fer.