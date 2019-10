20.00 horas | Sala "Enric Valor" (La Alternativa) de la Casa de la Cultura | E. 3 € (todos los públicos). El argumento de "La Mujer Puente" de The Vera Lebrón Compani, gira en torno a dos desconocidos que establecen un vínculo sentimental a pesar de las circunstancias y avatares del destino. La mujer puente hace referencia a cómo podemos boicotear nuestros sueños porque pensamos que no nos los merecemos. La vergüenza de merecer sin esfuerzo, sin sudor tal y como nuestra herencia judeocristiana nos ha transmitido. Desempolvar y limpiar todas esas viejas creencias supone un desafío para Marta que quiere sobre todo ser feliz a través del amar. Sorpresas, giros inesperados, la inspectora del caso y un muerto no muerto, resumen esta comedia tan absurda como la vida misma.

Dirección: Vera Lebrón

Intérpretes: Vera Lebrón, Luciana Barrenechea, Carlos Pina

Entrada única a 3 €, a adquirir en:

Taquilla de la Casa de la Cultura: De 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Instanticket: De lunes a sábados de 8 a 22 horas y domingos y festivos de 9 a 21 horas, en el 902.444.300 y en www.instanticket.es