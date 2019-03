Jam Session - "Night Of Absolute Beginners"

Jam Session adaptada a todos los niveles.

Si queréis participar, podéis ir preparando uno de los siguientes temas:

Song for my father

The Preacher

Summertime

Watermelon Man

Satin Doll

All of me

Corcovado

The Girl from Ipanema

Misty

In a sentimental mood

Equinox (en C)

Work Song

Blue Bossa

Autumn Leaves

Softly as a morning sunrise

Cantaloupe Island

My little suede shoes

Sandu

Chilis con carne

Bags groove

(O los que vosotros podáis proponer)

Dispondremos de una lista de temas para que os podáis anotar y os animéis a participar. Os esperamos!