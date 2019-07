Verano en familia. Guiñol. "Dragon Belinchon". Benimagrell.

El abuelo Vicent no entiende cuánto se puede aburrir su nieta Cuxufleta con tantos juguetes. Ella solo quiere salir a jugar al bosque con sus amigos pero el Dragón Berrinchón no los deja. El abuelo Vicent no sabe de lo que es capaz su nieta Cuxufleta para conseguir derrotar de un berrinche al dragón Berrinchón.