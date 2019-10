Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello 2019

Del 11 al 15 de octubre tienen lugar las Fiestas Mayores de El Campello, los Moros y Cristianos para las que, días antes, ya vamos celebrando varios eventos y actividades …

La madrugada del día 12, “El Desembarco Moro“, en la playa del Carrer la Mar, que el pasado año obtuvo la distinción de FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO, y la Embajada posterior en la misma playa, dan comienzo a las fiestas más espectaculares. Hay que destacar los “alardos” y embajadas frente al castillo, y especialmente los coloridos desfiles que llenan las calles del municipio de música y luz. El día 15 se suceden los actos religiosos en honor a Santa Teresa y la Virgen de los Desamparados, para finalizar con el magnífico castillo de fuegos artificiales.

PROGRAMA DE FIESTAS 2019

14 de septiembre – sábado

Fem Festa en la Plaza de la Iglesia – Plaza Canalejas. (Actividades y talleres relacionados con las fiestas.- ver programa específico)

26 de septiembre – jueves

20:00h Inauguración de la exposición del XX Concurso de Fotografía “Vicente Ródenas Alberola” en la Casa de la Cultura. Exposición del 26 de septiembre hasta el 06 de octubre.

27 de septiembre – viernes

16:30-21:00h Donación de sangre en el Centro Social “El Barranquet” (Avda. de la Estación, s/n).

29 de septiembre – domingo

20:00h Concierto de Música Festera a cargo de la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix” , en la Casa de la Cultura (Pza. de la Constitución).

05 de octubre – sábado

20:00h Concierto de Música Festera a cargo de la Asociación Musical “L´Avanç del Campello”, en la Casa de la Cultura (Pza. de la Constitución).

08 de octubre – martes

24:00h Correfocs por la Avda. Generalitat hasta el Castillo Festero (Pza. Saint Christol Les Allez) con la “Colla de Dimonis del Campello” y la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix”, con mascletà final.

09 de octubre – miércoles

09:00h Volteo de campanas.

10:45h Entrada Infantil Cristiana-Mora (desde Dr. Fleming hasta el Castillo Festero).

A continuación, representación histórica de la conquista de Valencia por los niños y niñas del CEIP El Vicle de El Campello en el Castillo Festero.

11:30h Procesión Cívica del 9 octubre y “Mocadorà de Sant Dionis” en el Castillo Festero.

12:30h Dansà Popular organizada por el grupo “Salpassa”, por la Calle Pal.

11 de octubre – viernes

17:00h Montaje de los campamentos Moro y Cristiano, en la playa del Carrer la Mar.

21:00h Encendido del alumbrado artístico.

22:35h Pasacalles del pregonero/a de las Fiestas, con las Capitanías y Autoridades, desde la Junta Festera (Avda. Generalitat, 2) a la Plaza de la Iglesia (Pza. Canalejas).

23:00h Pregón de fiestas en la Plaza de la Iglesia (Pza. Canalejas).

24:00h Canto de la Salve a la Virgen de los Desamparados y canto de las “albaes” en la Parroquia de Santa Teresa, Plaza de la Iglesia (Pza. Canalejas).

12 de octubre – sábado.

06:55h Preludio del Desembarco.

07:00h Desembarco en la playa de la Calle del Mar.

07:00h Avistamiento de la flota mora. Encendido de fuego y voz de alarma en la Torre de la Illeta.

07:10h Defensa cristiana y primera incursión de las tropas moras en el campamento con arcabucerías

07:40h Llegada de las tropas cristianas y sus estandartes en refuerzo de la defensa del municipio. A continuación, segunda incursión mora con sus tropas de tierras y estandartes.

08:00h Llegada de los Cargos Cristianos a la defensa del campamento.

08.10h. Desembarco de la vanguardia sarracena.

08:15h. Desembarco de los Cargos Moros.

08:30h Embajada Mora con arcabucería en la playa y a continuación batalla final para la conquista de la población.

12:00h Entrada de Bandas (recorrido: C/ Dr. Fleming, Avenida Generalitat y Castillo Festero. Al finalizar el acto se interpretará el Himno de la Fiesta de El Campello en el Castillo Fester.

19:00h Entrada Cristiana-Mora (recorrido: C/ San Juan Bosco, Avda. Generalitat y C/ Alcalde Oncina Giner)

13 de octubre – domingo.

09:00h Alardo de arcabucería Mora-Cristiana, por Avda. Generalitat hasta el Castillo Festero.

09:00h Diana Festera.

11:30h Embajada Cristiana en el Castillo Festero.

19:00h Entrada Mora-Cristiana (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner)

14 de octubre – lunes

08.15h. Desayuno festero.

09:00h Diana festera desde la Junta Festera (Avda. Generalitat).

12:00h Entraeta festera (recorrido: Avd. Generalitat, C/ Doctor Fleming, C/ Mayor, C/ Pal, C/ Alcalde Oncina Giner hasta el Castillo Festero)

20:00h Retreta Festera (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner), con Dj en el Castillo Festero.

15 de octubre – martes

08:00h Despertà y volteo de campanas.

08.30h Desayuno Fester.

11:00h Misa celebrada en honor a Santa Teresa, titular de la Parroquia.

12:00h Ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los Desamparados. Salida desde la sede de la Junta Festera de Moros y Cristianos de El Campello.

14:00h Gran “mascletà” final a Santa Teresa en la Avenida Ausiàs March.

20:00h Procesión con acompañamiento de las Capitanías y sus bandos festeros desde la Plaza de la iglesia. A continuación, entrega de banderas y llaves oficiales en el Castillo Festero. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales a la Virgen de los Desamparados en la Avenida Ausiàs March.