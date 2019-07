Fiestas de Hogueras de San Vicente del Raspeig 2019

Programación de las fiestas de Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig del 10 al 21 de julio de 2019

Miércoles 10 de Julio

20:00 h. Inauguración X Exposición del Ninot. Lugar: Bajos del Ayuntamiento nuevo (plaza Comunidad Valenciana)

Jueves 11 de Julio

19:00 h. Presentación del libro oficial Lugar: Auditorio

21:00 h. Inauguración del alumbrado Lugar: Av de la Libertad, frente Mercado Municipal

Viernes 12 de Julio

20:30 h DESFILE GENERAL

Recorrido: Desde cruce de Calle Alicante con Calle Pelayo, Avda. Ancha de Castelar, Avda. de la Libertad hasta plaza España

21:30 h. PREGÓN DESDE EL BALCÓN DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO.

A continuación GRAN MASCLETÁ (se disparará desde el cruce de la Inmaculada) patrocinada por AMSTEL

Sábado 13 de Julio

21:30 h. GRAN DESFILE DEL NINOT

Recorrido: C/Alicante, C/Ancha de Castelar, Avda. de la Libertad, finalizando en el Solar de la Inmaculada.

23:30 h. GRAN FIESTA DEL NINOT en el Solar de la Inmaculada.

Domingo 14 de Julio

19:30 h. SOLEMNE MISA a la Virgen del Carmen. Patrona de las Hogueras y Barracas.

20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN. Patrona de las Hogueras y Barracas.

Recorrido: Av. De la Libertad, c/ Mayor, C/ Picasso C/Dr. Trueta, c/ Manuel Dominguez Margarit, C/ Salamanca hasta escaleras de la Iglesia de San Vicente Ferrer

Martes 16 de Julio

19:00 – 21:00 h. Juegos tradicionales en la Plaza Comunidad Valenciana, Ayuntamiento nuevo (colaboración de Talleres Kids Us)

Miércoles 17 de Julio

19:00 h. Clausura de la IX Exposición del Ninot 2019 y VII Exposición de Carteles de Fogueres y X Concurso de Fotografía en la Sala de Exposiciones de la Plaza Comunidad Valenciana, Ayuntamiento nuevo

Plantá de Monumentos Infantiles, Racós y Barracas

Jueves 18 de Julio

Desde 09:00 h. Visita del Jurado a los Monumentos Infantiles

Al finalizar visita: Resultados del concurso de Monumentos infantiles desde Plaza Comunidad Valenciana.

20:00 h. Visita del Jurado a las Portaladas y Calles Engalanadas.

Plantá de Monumentos Adultos y Música en Racós y Barracas

Viernes 19 de Julio

Desde 09:00 h. Visita del Jurado a los Monumentos Adultos.

Al finalizar visita: Resultados del concurso de Monumentos adultos, Portaladas y Calles Engalanadas desde Plaza Comunidad Valenciana

14:00 h. 1ª Jornada del concurso MASCLETÀ a cargo de la pirotécnica Ferrandez S.L. Lugar: Junto a la rotonda del parque Juan XXIII.

20:00 h. Desfile de Entrega de Premios. Recorrido: Av. De la Libertad hasta Plaza España (palco bajo el árbol de la Iglesia) salida por calle Manuel Dominguez Margarit

SÁBADO 20 de Julio

14:00 h. 2ª Jornada del concurso MASCLETÀ a cargo de la pirotécnica La Alpujarreña. Lugar: Junto a la rotonda del parque Juan XXIII.

14:30 h. COMIDA DE HERMANDAD con entidades invitadas a la Ofrenda de Flores, en restaurante Pascualet.

19:30 h. PASACALLES DE HERMANDAD desde Auditorio hasta inicio del desfile de la Ofrenda de Flores (Federación y entidades Invitadas)

20:30 h. GRAN OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL CARMEN.

Recorrido: C/Alicante, C/Ancha de Castelar, Avda. de la Libertad, finalizando en la Iglesia de Sant Vicent Ferrer.

Domingo 21 de Julio

14:00 h. 3ª Jornada del concurso MASCLETÀ a cargo de la pirotécnica Dragón. Lugar: Junto a la rotonda del parque Juan XXIII.

17:00 VIACRUCIS ACUATICO

00:00 Cremá de la Foguera Oficial

A continuación Cremà del 1º Premio de Monumento y resto de Monumentos.

UBICACIÓN HOGUERAS, BARRACAS Y RACÓS

MODIFICACIÓN LÍNEAS DE TRANSPORTE

Con motivo de las fiestas de Hogueras y Barracas las diferentes líneas de autobús que discurren por San Vicente modificarán su recorrido del 17 al 21 de julio. Pueden consultar los en los siguientes enlaces:

Interurbanas 24, 24N, 30 y 38

alicante.vectalia.es/notificacion/modificacion-recorrido-hogueras-2019-8/

Urbanas 45 y 46B

alicante.vectalia.es/notificacion/modificacion-recorrido-hogueras-2019-9/