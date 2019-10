Inauguración el 16 de noviembre a las 19.00 horas | Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura | E. Libre (todos los públicos). La exposición Nowhere, de Bernabé Gómez Moreno, es un conjunto de series que reflexionan sobre la indisoluble relación que se establece entre el ser humano y el espacio. En particular, sobre la capacidad constructora del individuo de crear entornos mediante el límite. Algo que no es nada, pasa a ser altro tras acotarlo; haciendo próximo lo lejano y habitable lo desconocido. En estas obras se mezcla pintura, escultura, fotografía y vídeo, con el objetivo de representar visualmente como la construcción del espacio es más importante que el contenido en sí mismo. Mediante sistemas simples de acotación, como una línea, una esquina, una bola o una piedra, se interfiere en el espacio desvelando paisajes perdidos que activan nuevas relaciones con el entorno. En conclusión, Nowhere reflexiona sobre la necesidad y la trascendencia de construir límites para entender el espacio y el tiempo y demostrar que esa capacidad es la que define en esencia al ser humano.

Entrada libre. Todos los días de 18.00 a 21.00 horas, excepto domingos y festivos sin ningún acto programado. Por las mañanas, visitas concertadas en el 965.636.194