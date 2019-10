Sala Vestíbulo de la Casa de la Cultura | E. Libre (todos los públicos). Epicentre es la muestra de arte digital de la bienal The Wrong, que inaugura su 4ª edición el 1 de noviembre, y por primera vez tiene una sede principal que se compone de más de 20 instituciones repartidas por toda la Comunidad Valenciana y que será el epicentro de una bienal que se extiende simultáneamente por todos los continentes.

The Wrong es una bienal de arte digial, abierta a participación, dividida en ubicaciones online y offline por todo el mundo, y que celebra el presente colaborativo de la cultura digital internacional. Más de 3.000 artistas y comisarios internacionales han participado desde su primera edición en 2013.

"The Wrong es quizás la bienal de arte más grande del mundo, la respuesta digital a La Biennale de Venecia" The New York Times.

Proyecto realizado por David Quiles Guilló para The Wrong

Organiza: consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Más información en https://epicentre.thewrong.org

Puede visualizarse a través de dispositivos móviles.

Entrada libre en horario de la Casa de la Cultura