Concierto homenaje a Miles Davis: Kind of Blue

Este mes se cumplen 60 años de un acontecimiento relevante en la historia del jazz, la grabación de un disco que se convertiría en un hito para este género musical, y para la historia de la música en general: el álbum del sexteto de Miles Davis "Kind of Blue".

Kind of Blue fue el resultado de dos sesiones de improvisación a comienzos de la primavera de 1959. El 2 de marzo Miles Davis reunió su sexteto para la grabación de las pistas "So What", "Freddie Freeloader", y "Blue in Green", que componían el primer lado del LP. El 22 de abril se completaron las grabaciones con el registro de las pistas que compondrían el segundo lado del LP, "Flamenco Sketches", y "All Blues".

Davis le pidió a sus músicos que no ensayaran y ellos llegaron al estudio con una pobre idea de lo que iban a interpretar, según afirmaciones del pianista Bill Evans, Davis sólo les dio bocetos de las líneas de escalas y melodías. Una vez en el estudio Davis les dio breves instrucciones de cada pieza y después se pusieron a grabar.

El resultado no sólo es el disco de jazz más vendido de todos los tiempos, sino que la crítica especializada lo sitúa como el número uno de cualquier lista de las mejores grabaciones de jazz.

El sábado 16 de marzo, en el Refugio Jazz Club, otro sexteto formado por extraordinarios músicos como son Pepe Zaragoza, Joan Saldaña, Rafa González, Luis Suria, Andrés Lizón y Curro García, nos trasladarán al maravilloso ambiente de libertad creativa de esa grabación, a la vez que nos ofrecerán una reinterpretación de la misma.

20:00 h. Sesión de Tarde

22:30 h. Sesión de Noche

aportación socios 10€, no socios 15€

(consumición y picaeta incluidos)

Información y reservas:

reservasrefugiojazzclub@gmail.com