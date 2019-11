Cinefórum Literario “Cyrano de Bergerac”

Michael Gordon (EEUU, 1950)

Adaptación de Edmond Rostand

Historia entre el propio Cyrano y una joven llamada Roxane. Cyrano está enamorado de ella, pero también su amigo Christian. El problema es que Christian no tiene la habilidad como para cortejarlo y Cyrano no posee atractivo ninguno, mientras Christian sí. Como buen amigo, Cyrano escribe unas cartas de amor para Roxane y esta se enamora de quien las escribe, pero pensando que es Christian y no Cyrano.