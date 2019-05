Cine & Jazz "Con faldas y a lo loco"

A nadie le extrañará que la película "Con faldas y a lo loco" haya sido considerada la mejor comedia de todos los tiempos por el American Film Institute. Son reconocidos por todo el mundo su delirante guión, la magistral dirección a cargo de Billy Wilder, y las geniales interpretaciones de Marilyn Monroe, Jack Lemmon, y Tony Curtis.

Lo que quizás pocos sepan es que es una película cargada de buen Jazz: su banda sonora está repleta de viejos standars de los años 20, interpretados por grandes artistas, como el guitarrista Barney Kessel, el saxofonista Art Pepper, el contrabajista Leroy Vinegar, y el baterista Shelly Manne.

Estos músicos grabaron posteriormente un disco con interpretaciones libres de los temas que aparecen en la película, y que es una obra maestra del jazz que recomendamos vehementemente : "Some Like It Hot" a nombre de Barney Kessel.

El domingo 26 de mayo, a las 19:00 h en el Refugio Jazz Club, tendremos la oportunidad de ver esta magnífica película en versión original subtitulada.

Socios entrada libre

No socios aportación de 5 € (consumición incluida)