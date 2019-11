Que no te den gato por liebre a la hora de comprar un coche de segunda mano

× Ampliar Los talleres o redes de distribución de las marcas siempre ofrecen mayores garantías de compra ante un vehículo con problemas o con algún vicio oculto

El España ya se venden dos coches usados por cada uno nuevo. La crisis ha provocado que los compradores se vuelquen en este mercado, pero comprar de ocasión siempre tiene sus riesgos y tenemos que tomar una serie de precauciones para que la operación no sea un desastre.

Lo primero que tienes que hacer es no precipitarte e intentar informarte, comparar y elegir bien lo que quieres.

Piensa bien tus necesidades.

¿Haces muchos kilómetros por carretera? ¿Necesitas llevar a tus hijos y transportar muchas cosas? ¿Tienes que atravesar el campo? ¿Te preocupa el consumo? Lo primero que tienes que pensar es que tipo de vehículo necesitas. Prefieres un compacto, un utilitario, una berlina… Prestando un poco de atención a algunos detalles podrás asegurarte de que todos los componentes están en correctas condiciones. Siempre que sea posible, busca un coche del que puedas obtener referencias fiables.

Por ejemplo, el coche de un familiar, el de un amigo o el de algún conocido de ellos o tuyo.

No te dejes llevar por los chollos.

No te intereses siquiera por coches que estén muy por debajo del precio medio de mercado. Tampoco trates con intermediarios de cualquier tipo, a no ser que estén claramente autorizados por el propietario. Los talleres o redes de distribución de las marcas siempre ofrecen mayores garantías de compra ante un vehículo con problemas o con algún vicio oculto. Reclamar a un particular, siempre que haya un contrato de por medio, es más difícil, caro y complicado.

Descarta la compra si se enciende algún testigo o no funcionan todos los mandos: aire acondicionado, luces, intermitentes, calefacción, etc. Si hay plásticos sueltos o notas un olor extraño, más allá del típico a tabaco, no es buena señal. Y si huele a gasolina, menos aún.

Hoy en día es complicado que se falsifiquen los kilómetros de un coche, ya que desde hace unos años, al pasar la ITV se apunta el número de kilómetros que tiene el coche en el momento de la inspección. De todos modos, las agujas del motor dan pistas. Si cuando el coche está parado no marca 0 revoluciones por minuto o 0 km/h, es posible que las agujas hayan sido sacadas de su posición original (ocurre también con otros indicadores, como la aguja de la temperatura, la presión del aceite o el indicador del nivel de combustible).

Aunque la revisión del coche es muy importante, al final, solo conduciéndolo es cuando nos vamos a dar cuenta cómo funciona y cómo está realmente ese vehículo.

Documentación

Revisa la documentación del coche cotejando la matrícula y el número de bastidor o de identificación (VIN) en el permiso de circulación y en la ficha técnica del Vehículo.

Pide siempre un informe detallado del vehículo para verificar los datos de la documentación, la información facilitada por el vendedor, posibles inconsistencias en el kilometraje apuntado en las ITV, y confirmar que no hay ningún problema para realizar el cambio de titularidad.

No adelantes dinero, a no ser que tengas información completa y comprobada del vendedor y del coche.

Haz una revisión acompañado por un mecánico profesional antes de cerrar la compra. Sigue este consejo aunque el coche sea de un familiar o amigo. Podría ocurrir que el mecánico detectara algún problema latente que se vaya a manifestar en el corto plazo y que el propietario lo desconozca.

Es habitual encontrar anuncios falsos que se encuentran en el extranjero a un precio muy bajo. Los timadores, que están detrás de estos anuncios, querrán que transfieras una cantidad de dinero en concepto de reserva. Si el coche está en el extranjero, no te intereses por el.