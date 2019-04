Entrevista a Jesús Villar, Alcalde de San Vicente

Unas fiestas que llegan marcadas por su coincidencia con la elecciones, El Alcalde hace balance de estos cuatro años a nivel festero antes de que las urnas deparen un nuevo panorama político.

PREGUNTA: ¿Van a ser este año unas fiestas diferentes? Por aquello de coincidir con las elecciones…

RESPUESTA: Las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, teniendo los mismos actos, son diferentes cada año. En este, lo serán más al coincidir con las elecciones generales y autonómicas pero sé que los festeros las disfrutarán de igual manera.

P: ¿Cree que pese a coincidir con un día tan señalado los sanvicenteros se animarán a ir a las urnas?

R: Estoy convencido de que sí. Es importante lo que se decide en esa jornada de votación, así que bien de forma presencial, o bien por correo, los sanvicenteros cumplirán con su deber el próximo domingo 28 de abril.

P: ¿Puede el Alcalde garantizar la seguridad en ese día con dos frentes tan multitudinarios?

R: Para garantizar la seguridad de todos los festeros, vecinos y visitantes, se realizó una Junta Extraordinaria con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Además se ha aprobado recientemente la productividad por lo que los policías harán sus horas extras. Afortunadamente, se han llegado a acuerdos entre todos para trabajar conjuntamente y que los eventos y actos estén cubiertos tanto en Semana Santa como en nuestros días grandes.

P: Una de las grandes noticias del año ha sido el reconocimiento de nuestras fiestas como señaló en la presentación general. ¿Qué supone eso para San Vicente?

R: Es el reconocimiento al trabajo de muchas personas que durante años han ido haciendo día tras día para poner en el lugar que se merecen a las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Se ha hecho una magnífica labor y un gran esfuerzo para conseguir esta declaración de Interés Turístico Autonómico.

P: Venimos de pregoneros que dejaron el listón bien alto, los últimos María Blasco y Mario Masiá. ¿Cuáles son sus expectativas este año para ese momento que supone la apertura de las fiestas?

R: Queríamos que la persona que saliese al balcón de Plaza de España el próximo 26 de abril fuese conocedora de nuestras fiestas y vecino o vecina de la localidad. Estamos convencidos de que la pregonera, María Antonia Rovira Jover, una persona de nuestro municipio y que regenta una tienda con 100 años de historia, hará que nuestro pregón siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años.

P: Haciendo memoria. ¿Con que momento relacionado con las fiestas se quedaría en estos últimos 4 años de mandato?

R: Es difícil escoger un momento especial puesto que, como he comentado al principio, cada acto es diferente y muchos de ellos me han marcado durante estos 4 años pero he de reconocer que uno de los que recordaré siempre es la primera vez que salí al balcón del Ayuntamiento para anunciar al pregonero y dar comienzo las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos.

P: También hubo polémica con la capitanía de los Navarros. ¿Cree que se politizó ese asunto?, ¿Cuál es su postura respecto a la posibilidad de que una mujer sea capitana?

R: Desde el Ayuntamiento no se politizó el asunto. Fuimos muy respetuosos con la opinión que tuvieron los festeros que son los que tienen que decidir como organizar sus fiestas. Sí que considero que la mujer está perfectamente representada en nuestras fiestas.

P: Como cada año, finalizamos con el Deseo de Jesús Villar de cara a los próximos días de fiesta…

R: Este año, con la responsabilidad de ser el primero de la concesión de Fiestas de Interés Turístico Autonómico, el ánimo de seguir trabajando por mejorar las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos año a año. Que podamos ser un gran escaparate de nuestro municipio para vecinos y visitantes y que entre todos se desarrollen sin incidentes y en armonía.