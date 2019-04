Entrevista a Asunción París (Concejala de fiestas)

Tras cuatro años intensos gestionando el área de fiestas, no se puede decir que el final vaya a ser tranquilo. Aún así, nuestra concejala pretende disfrutar al máximo de unos días donde la magia y diversión dejan el resto de asuntos en un segundo plano.

PREGUNTA: Es hora de hacer balance, pasados 4 años. ¿Cómo calificaría la gestión realizada desde el área de Fiestas?

RESPUESTA: Sobre todo “cercana” con las entidades festeras y con los vecinos y vecinas. Desde que comencé, mi propósito siempre fue intentar llevar adelante todas las propuestas de los festeros y en esa línea se ha trabajado desde el área de Fiestas. Las fiestas son patrimonio de las sanvicenteras y sanvicenteros y por y para ellos se ha trabajado intensamente para mejorar cada año todas nuestras fiestas. También considero que uno tiene que hacer autocrítica y evidentemente no se ha podido realizar todo lo que pretendíamos, puesto que las limitaciones presupuestarias nos lo impiden, pero aun así se han conseguido muchas cosas y las fiestas ahora son más transparentes y abiertas a toda la ciudadanía.

P: ¿Qué fue lo primero que le pasó por la cabeza cuando supo que las elecciones coincidirían con el desfile del domingo?

R: Más que pensar lo que tuve fue un sentimiento de coraje, pero inmediatamente pensé que había que ponerse manos a la obra sin perder ni un minuto. Tuvimos claro que la decisión de aplazar o no los actos del 28 de abril debía ser del colectivo festero, nosotros debíamos velar para que si la decisión era mantenerlos, se desarrollaran con la mayor normalidad y los comicios tuvieran la menor repercusión posible en ellas. Evidentemente también pensé en la ‘faena’ que supone a los festeros que tengan que estar en una mesa electoral, que afortunadamente ha sido un número muy muy bajo de festeros.

P: ¿Cree que saldrá todo bien o teme que pueda suceder algo que se salga de los cauces habituales?

R: Dentro de la peculiaridad de la jornada, hay una coordinación entre el colectivo festero y Ayuntamiento para que la coincidencia de Elecciones y las Entradas Infantil y Mora afecte lo menos posible al desarrollo de ambos acontecimientos. Personalmente creo que todo saldrá bien pues desde ambas partes estamos poniendo todos nuestros recursos.

P: ¿Vivirá estos días de forma especial sabiendo que pueden ser los últimos al frente de la concejalía de fiestas?

R: De forma especial seguro, pero no porque sean o no los últimos días al frente de esta Concejalía. Estos días son muy especiales, muy intensos y muy emotivos. Llevamos meses preparando las fiestas y cuando llega la fecha estamos con los cinco sentidos puestos en que todo salga a la perfección. Pero ese sentimiento es el mismo de los años anteriores: una gran responsabilidad, una gran satisfacción y el orgullo de poder contribuir a que nuestras fiestas sean más grandes, diversas y participativas. No quiero pensar en estos momentos en qué pasará en mayo, tan sólo quiero disfrutar de unas más que increíbles fiestas y vivirlas y compartirlas con unas maravillosas personas, como son las Reinas de las Fiestas, sus Cortes de Honor, los cargos Moros y Cristianos, y con la Comisión Municipal de Fiestas y la Unión de Comparsas, puesto que en estos días se crean unos lazos que al final eso es lo que nos llevaremos, el cariño y respeto de las personas.

P: ¿Qué motivos llevaron a la elección del pregonero/a? ¿Cómo espera que transcurra?

R: Un pueblo que cuida, pone en valor y fomenta sus tradiciones siempre es un pueblo más sabio y más productivo. El comercio tradicional es un gran activo para San Vicente y hemos querido rendirle homenaje, y en este caso, Mª Antonia o la familia Rovira, son los que mejor lo representan. Ella regenta un comercio que este 2019 cumple 100 años de actividad, además es mujer y queríamos que este año fuera pregonera, así que se daban todos los ingredientes perfectos y estoy convencida de que una persona como ella, amante de su pueblo y de sus tradiciones nos va a dar una buena lección desde el balcón del antiguo ayuntamiento y nos dejará con la boca abierta.

P: ¿Con qué momento se queda de estos cuatro años?

R: Hay muchos momentos especiales, de cada año tengo infinidad de recuerdos, pero si me tengo que quedar con uno fue el momento en que me comunicaron que habían concedido la Declaración de Interés Turístico Autonómico a nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, fue el reconocimiento al trabajo de todo el colectivo festero, a los que año tras año han estado dirigiendo y organizando dichas fiestas, engrandeciéndolas. Además tengo que agradecer al equipo municipal vinculado al área de Fiestas, Arantza, Isabel y Edu, el trabajo que realizan día a día para que todo esté coordinado, el mérito también es de ellos.

Pero la gestión final, para intentar que las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos fueran declaradas de Interés Turístico Autonómico, tenía que estar liderada por el Ayuntamiento. Creo que el trabajo ha sido bueno. Armamos un buen expediente y hemos logrado la declaración al primer intento. Estamos muy satisfechos y llevando ya a cabo gestiones para rentabilizar turísticamente esa distinción.

P: ¿Capitana si o capitana no?

R: El colectivo festero ya se pronunció al respecto.

P: Un último mensaje a los sanvicenteros antes del inicio de las fiestas…

R: Que sigan queriendo y mimando nuestra ciudad. Que salgan a la calle a divertirse de manera cívica, que participen de forma activa en los distintos actos programados, que las fiestas sirvan para darnos un respiro compartiendo alegrías y buenos momentos. Y un mensaje de gratitud a todos los que trabajan en la sombra para que toda la ciudad se divierta, desde los servicios municipales y de emergencias, hasta las distintas entidades festeras.

Vivamos y disfrutemos nuestras fiestas, pues como una amiga festera dijo una vez, “hagamos fiesta, pues hacer fiesta es hacer pueblo” y nosotros los festeros bien sabemos de eso.