Capitán y Abanderada Moros 2019 (Comparsa Moros Tuareg)

Javier Ros Muñoz (Capitán)

Un hombre introvertido pero con un sentido del humor muy característico que se detecta pronto. Hace un gran equipo con su mujer, Magdalena, que le acompañará en esta aventura. “Ella me complemente y fue la que me metió a las fiestas”, confiesa. Aunque el verdadero motivo de que ostenten este cargo es su hija, pero tras sopesarlo decidieron acompañarla y vivir la experiencia los 3. “Es una pena que no esté también nuestro otro hijo, pero todavía es muy pequeño”, explican ambos. Javier es joven (39 años) y con mucha vitalidad para gobernar las tropas del bando moro. Su afición por los Escape Room seguro le será de utilidad en las batallas estratégicas que se avecinan. “Para mí las fiestas son música y calle”, declara, aunque también confiesa que “el desfile me da mucha impresión, porque siempre he ido en mi filada más arropado”. Sobre la coincidencia de la entrada con las elecciones, considera que “se ha tomado la solución menos dolorosa”, mientras que respecto a la polémica con los Navarros afirma que “nos hemos mantenido al margen”. Para este oficial de notaría, el 2019 será un año inolvidable. De momento, no ha hecho más que empezar.

Magdalena Torregrosa Pérez (Abanderada)

Una personalidad arrolladora para abanderar el bando moro. Festera desde que su madre, Lolita, les vestía a ella y sus hermanas con la falda tablada cuando llegaban las fiestas. Fue dama de la reina de la primavera y su padre, Facundo, es muy conocido por su paso como alcalde de la Comparsa Tuareg. Ahora este cargo supone un colofón a una gran trayectoria festera: “Lo afronto con mucha ilusión y un cúmulo de sensaciones y sentimientos”, declara. No se lo pensó dos veces cuando surgió la oportunidad de formar parte de la capitanía, “haciendo caso a mi madre que siempre dice que tengo que crear recuerdos”. Precisamente esos recuerdos los está empezando a crear en un 2019 que seguro será inolvidable y donde espera que “no llueva” el día de la entrada mora. “Mi deseo es seguir cumpliendo esta ilusión, mía y de otras 240 personas que conforman la familia Tuareg”. Magdalena comparte la afición por los Escape Room, pero además es maestra de educación infantil en el aula experimental de 2 años en el CEIP Santa Isabel.