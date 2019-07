Entrevista a Javier Díaz Domenech (Delegado de Barracas)

Las barracas de San Vicente estrenan delegado en esta ocasión. Javi es festero desde que naciera hace 36 años, heredando la pasión por el fuego de sus padres que eran miembros de la Barraca “Ara si que la fem”. Con el paso del tiempo, se convirtió en un referente de la Barraca “L’Embolic” y ahora estrena este cargo de tanta responsabilidad.

× Ampliar Javier Díaz Domenech

PREGUNTA: ¿Cómo surgió la opción de presentarte como delegado?

RESPUESTA: Hace un año, precisamente en Las Paellas, Fran, el actual Presidente de la Federación, me propuso formar parte de su candidatura para las futuras elecciones que se avecinaban. En estos últimos años, la junta directiva de mi barraca (de la cual formaba parte) nos hemos puesto bastante las pilas y hemos comprendido que tenemos que ser parte activa de la Federación y que tenemos que acudir a cada asamblea y cada reunión que se lleva a cabo. Supongo que ahí fue cuando algún “ojeador” me fichó, jejeje. También tienen algo de culpa dos personas que me animaron de forma individual, uno de ellos es Bene, mi predecesor y la otra persona es Armando Cerdá, Delegado Artístico y Vicepresidente de la anterior junta directiva, ya que con ambos he forjado una gran amistad a lo largo de los años y me dieron un empujoncito.

P: ¿Cuáles son las principales novedades que va a introducir la nueva delegación? ¿Se podrán apreciar en las próximas fiestas?

R: De cara a las fiestas hemos generado dos actos, uno de ellos ya existía hace muchos años, se trata del Viacrucis acuático o Banyà, en el cual recorreremos las calles del pueblo mojándonos a ritmo de charanga. El otro acto es un almuerzo con pasacalles que se llevará a cabo el Sábado por la mañana, donde recorreremos varias Barracas y acabaremos en el Parque Juan XIII para ver y sentir la Mascletà. Además en Primavera tuvo lugar el almuerzo y convivencia de Barracas, que se llevó a cabo en la Comparsa Cristians, donde acudieron representantes de todas las hogueras y barracas, fue todo un éxito y donde empezamos a trabajar. Creo que ha sido un buen pistoletazo de salida para todo lo que nos hemos propuesto. Por supuesto, he de decir que sin la colaboración de todos los Presidentes de Barracas y los Delegados, todo este movimiento no hubiera sido posible y me gustaría enviar un saludo desde estas líneas a tod@s y cada un@ de ell@s.

P: Espera cambios tras un año de muchas novedades con elecciones en Federación y en el Ayuntamiento?

R: Evidentemente un cambio de gobierno supone también cambios en el funcionamiento de la Federación, por ejemplo, lo primero que hemos podido ver ha sido el cambio en la Convivencia de Paellas, donde hemos vuelto a realizar las paellas del concurso en el interior del parque, eso si, con precaución y sin leña, pero ha sido todo un acierto y un gran trabajo por parte de Fran y el nuevo equipo de gobierno.

P: ¿En qué situación quedan las barracas en esta nueva etapa?

R: Desde el primer momento en que me reuní con Fran, quedó clara la necesidad de generar una armonía y simbiosis entre Barracas y Hogueras, ya que somos conscientes de que esta relación se ha degenerado con el transcurso de los años. Partiendo de esta base, nos pusimos manos a la obra, ya que es un trabajo que debe llevarse a cabo de forma gradual, lo primero era volver a plantar la semilla de la unidad entre las diferentes Barracas (actualmente existen 12) ya que cada una funcionaba de forma independiente y ha sido todo un éxito, después de muchos años las barracas nos encontramos en sintonía entre nosotras y es un verdadero lujo poder convivir de esta forma, porque ha dado pié a realizar los varios actos que he comentado anteriormente y hemos preparado el terreno de juego para poder proceder con la simbiosis que creemos que debe existir entre Hogueras y Barracas, pero esto aún tiene mucho trabajo por delante y todo el mundo tendrá que poner de su parte, tanto hogueras como barracas y la Junta Directiva.

P: Algunas, como El Mambo, ha mostrado cierto descontento. ¿Cómo medió en la situación como delegado?

R: Es cierto que se generó cierta tensión entre las barracas más antiguas, las hogueras y el nuevo equipo directivo de Federación y ha sido difícil, porque de una forma u otra, yo al menos, empatizo con todas las partes, todas tienen sus motivos y sus argumentos, pero ahora mismo el equipo directivo es totalmente nuevo, y se ha intentado actuar con cautela para poder dar solución a todos, se tomó una decisión ante el problema con la cena de la elección de las Bellezas, que fue acortar el acto, que en años anteriores finalizaba bastante más tarde, para que todo el mundo pudiese cenar a una hora razonable y debemos reconocer que esta parte se cumplió. Como delegado, soy consciente de que cada Barraca tiene sus motivos para actuar y tomar las decisiones que cree convenientes y no me pareció mal que por ejemplo la Barraca El Mambo alzase la voz, o que otras barracas decidiesen no acudir, todos tenemos derecho a expresar nuestro malestar, aunque a veces no todas las cosas pueden ser como a uno le gustaría que fuesen. Creo que las barracas saben que intenté llevar el tema lo mejor que pude y así lo transmití.

P: Cuéntenos algún recuerdo de la infancia relacionado con las fiestas de Hogueras.

R: Mis mejores recuerdos son la Barraca Ara si que la Fem, por un lado me acuerdo mucho de gente que ya no está con nosotros y que formaban parte de la fiesta, y luego hay momentos que se quedan grabados a fuego (nunca mejor dicho), como los días de montaje, el viacrucis acuático con todas las barracas de aquella época, recuerdo también con nostalgia cuando se hacía La Elección de las bellezas en las Piscinas Municipales, fueron años muy grandes para las fiestas de Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig.

P: Para acabar, ¿cual sería su mensaje para animar a a que la gente conozca las Hogueras de San Vicente?

R: Les diría que es el lugar y el momento perfecto para pasear por el pueblo y sus rincones, terrazas, ambiente, visitando monumentos, barracas, racós y calles engalanadas, que se aventuren sin miedo, que entablen conversación con los festeros que son los que mejor les van a transmitir en cada rincón la esencia de la fiesta, que vivan de cerca una Mascletà (que por cierto este año estrenamos el concurso de Mascetàs) y sobre todo que se acerquen a ver y conocer las emociones que lleva tras de si la cremà de un monumento. Son muchas las distintas formas de vivirlo, tantas como fester@s hay en el pueblo.

Muchísimas gracias por la entrevista, ya solo me queda desear a todos mis vecinos y paisanos: ¡¡¡Bones Festes de Fogueres i Barraques 2019!!!.