Damas de Honor de las Belleas del Foc 2019

María Sánchez Lloret (Hoguera Carrer Major) (Dama del Foc infantil)

Es una niña responsable, prudente y buena estudiante, que seguro será un gran apoyo para su bellea, a la que aconseja que “disfrute y sea ella misma”. Con los 12 años recién cumplidos, contagia tranquilidad y una gran madurez teniendo en cuenta su edad. Ha terminado la etapa de primario en el colegio Bec de L ´Águila y de mayor sueña con seguir los pasos de su madre, profesora en el CEIP La Almazara o bien ser actriz (su referente es Lydia Fairén, “Miércoles” en el Musical de la Familia Adams). Desde los 6 años ha estado ligada a la Hoguera Carrer Major, siendo dama, bellea y este año dama del Foc. Fue la segunda nombrada por el jurado durante la elección y apenas podía contener la emoción mientras veía a sus padres en el público. Entre sus aficiones están el patinaje, bailar, cantar (al año que viene planea apuntarse al conservatorio) y hacer manualidades.

Marta Ortega Jiménez (Hoguera Carrer Nou) (Dama del Foc infantil)

Marta cautivó al jurado por su sencillez y nobleza. Tras vivir un año inolvidable como belleza de Carrer Nou, el sueño se alarga y será una de las tres representantes infantiles del fuego. Estudia en el colegio Miguel Hernández, aunque al año que viene pasará al instituto. Comenzó en el mundo de las Hogueras en la barraca “Els Amics de la Festa” con sus abuelos y posteriormente se incorporó a la comisión de Carrer Nou. Fue la primera en ser nombrada durante la elección y apenas podía creérselo, visiblemente emocionada. Sus actos favoritos son El Ninot y los Playbacks, mientras entre sus aficiones se encuentra la realización de cubos de rubbik. “A mi belleza le diría que disfrute mucho y no cierre los ojos porque todo pasa muy rápido”.

Melani Rodríguez Valero (Hoguera Lillo Juan) (Dama del Foc)

Melani es puro sentimiento. De lágrima fácil, vive cada instante al máximo y se sigue emocionando al recordar el momento de su elección. A sus 23 años, ha encontrado como esteticista su dedicación ideal. Antes estudió en el colegio Miguel Hernández, el IES San Vicente y la formación de grado medio y técnico superior la realizó en el colegio Santa Faz y en el Pla, respectivamente. Siempre fiel a la Hoguera Lillo Juan (desde 2005), también forma parte de hace una década de la Cofradía del Cristo. “Las Hogueras para mí son un conjunto de muchas emociones”, explica. Cuando la nombraron sobre el escenario del Parque Lo Torrent se acordó de “toda la gente que me ha apoyado”. Uno de los momentos que más le ilusiona es presenciar el pregón desde lo alto del balcón. En cuanto a aficiones, le gusta viajar y su destino más reciente fue Venecia el pasado mes de febrero. “Le diría a María que disfrute con nosotras, que vamos a estar a su lado en todo momento y entre las 6 vamos a hacer un gran grupo”, concluye.

Alba Ricardo Sirvent (Hoguera Carrer Major) Dama del Foc

Una mujer con las ideas claras. Cuenta con pasado, presente y futuro festero, siendo el apoyo ideal que cualquier belleza pudiera desear. Acaba de cumplir los 23 años y los ha exprimido al máximo. A nivel festero, ha ostentado casi todos los cargos posibles desde que en el año 1999 se uniera a la familia de Carrer Major. Tuvo el honor de ser la primera Bellea del Foc infantil de su distrito, por lo que esta experiencia no le pilla de nuevas, aunque la vivirá de forma totalmente diferente. A nivel profesional, apura sus estudios de Criminología, que ha realizado en la Universidad de Salamanca, volviendo el último año a la UA, lo que aprovechó para ser la belleza de su Hoguera. Incesante en su formación, tiene varios cursos en mente y el firme objetivo de opositar para entrar al cuerpo de criminólogos de la Policía Nacional o de la Policía Científica. Esta vocación la alimenta devorando libros de Agatha Christie o viendo la serie “Mindhunter”. Pese a distanciarse de San Vicente los últimos años, ha mantenido viva su pasión por las Hogueras y nunca se ha perdido una elección, contagiando esta emoción a sus compañeras de piso en Salamanca. Pese a ser una de las más experimentadas, no entraba en sus quinielas salir elegida, lo que le hizo entrar en shock y no enterarse ni siquiera de los Fuegos artificiales. “Vamos a estar junto a María todo el año, guardando cada sensación, olor, mirada y palabra”, concluye.