Cremà del Centro Ocupacional Maigmó

Con el lema:" Love is in the air", el Centro Ocupacional Maigmó plantó su hoguera en un momento que ya es tradición en los últimos años. El jueves, 18 de julio, como es habitual, la Hoguera ardió ante la alegría de los usuarios del centro, que disfrutaron de un pasacalles por sus instalaciones y especialmente con la bañá.

Las autoridades municipales no quisieron perderse este acto festero y acompañaron al centro en su cremá, al igual que hicieron las representantes del fuego y la comisión de fiestas.