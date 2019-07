Asun París (Concejala de Fiestas)

Asun renueva al frente de la concejalía de fiestas, área en la que mejor se desenvuelve y donde consigue disfrutar con naturalidad gracias al corazón de festera que lleva en su interior.

-PREGUNTA: Primeras Hogueras del nuevo mandato. ¿Diferentes a las primeras tras las elecciones de hace 4 años? -RESPUESTA: En cuanto a ganas e ilusión son iguales o incluso más. Hace cuatro años las afrontaba con un poco de vértigo, ahora con mucha confianza, evidentemente ahora hay una experiencia en la gestión que al principio no existía.

-P: Tras revalidar el cargo al frente de la concejalía de fiestas, ¿cuál es la idea de gestión para los próximos 4 años? ¿Veremos algún cambio importante? -R: La fiesta debe evolucionar manteniendo su esencia. Nuestra intención es ir mejorando todas las celebraciones de San Vicente porque pensamos suponen un gran beneficio para la ciudad, tanto por el impacto que producen como por la relevancia que tienen a la hora de mantener la idiosincrasia de nuestro pueblo. Los cambios los marcarán los festeros y festeras, nuestra labor es gestionar las demandas y facilitar el bueno funcionamiento de las fiestas a lo largo de todo el año.

-P: Es un área muy codiciada. ¿Ha sido difícil la negociación? -R Como codiciada yo no la definiría, es cierto que es atractiva porque tiene mucha visibilidad pero es muy sacrificada por el tiempo que se le dedica, tiempo que restas a la familia y amigos y no todo el mundo está dispuesto a hipotecar ese tiempo, aunque para mí no es ningún sacrificio.

Creo que el departamento de fiestas ha funcionado correctamente y así los festeros nos lo transmiten por lo que no procedía hacer ningún cambio.

-P: ¿Qué tal la sintonía con la nueva presidencia de la Federación? -R: Muy buena, el presidente es nuevo en el cargo pero no en la Federación y ya tiene experiencia en la organización de las fiestas, el resto de componentes de la Federación no tienen tanta experiencia pero sí muchísima ilusión y ganas de que todo salga a la perfección.

-P: ¿Cómo ve a las nuevas representantes en estas primeras semanas en el cargo? -R: Se nota que viven las fiestas con mucha pasión, las veo ilusionadas, con unas ganas terribles de que comiencen los actos centrales.

-P: ¿Cómo espera que transcurra el nuevo concurso de Mascletàs? ¿Cómo surgió la iniciativa? -R: Sabemos que las mascletàs gustan a una gran mayoría de los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento intentamos ampliar la oferta de actividades festeras y creemos que va a ser un éxito. Este año hemos hecho un esfuerzo desde la Concejalía de Fiestas con mucha ilusión y dedicación.

-P: ¿Cual sería su deseo de cara a las fiestas? -R: A todos los festeros y festeras os deseo que disfrutéis, que viváis con intensidad cada acto, cada momento de esta fiesta mágica que cada mes de julio nos llena de alegría, nos une y crea vínculos que contribuyen a consolidar nuestra identidad como pueblo. Y a los ciudadanos en general, que disfruten de estos días de fiesta y si lo desean, que inviten a familiares y amigos a que vengan a nuestra ciudad. Deseo y espero que entre todos consigamos que éstas sean las mejores FIESTAS DE HOGUERAS.