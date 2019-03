Semana de la Mujer en el Bec de L´Águila

Con el fin de conmemorar la lucha de la mujer por la igualdad de género, cada 8 de marzo el centro trabaja con su alumnado diversos aspectos como la coeducación, la corresponsabilidad doméstica, la no discriminación de género, los estereotipos sexuales, la igualdad de oportunidades, el lenguaje no sexista etc.

Este centro desde siempre ha trabajado y destacado el valor de mujeres célebres y no tan célebres que han aportado diversos e importantes valores a la sociedad en diferentes ámbitos.

Este año decoraron el hall con figuras femeninas cercanas y muy importantes para el alumnado.

Para ello, cada niñ@, con la colaboración de la familia, redactó un escrito sobre una “MUJER DE PELÍCULA” muy cercana y ha explicó porqué la ha elegido, a qué se dedica, porqué es una heroína del día a día. Esto significa poner en valor y empoderar las figuras femeninas que más queremos y más cercanía tenemos con ellas.