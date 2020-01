Recepció a L'IES Maria Blasco a la Universitat d'Alacant

El passat dimarts 21 de gener, el Vicerector de Cultura i de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant, Carles Cortés, va rebre a l’alumnat participant al projecte europeu de la xarxa Vives d’universitats valencianes CELRoM, Mar García, Vicente Lillo i Joel Navarro, de 2n de Batxillerat B, juntament amb la vicedirectora del centre, Ana Carnero, i el professor responsable del projecte Javier Pastor Pina. La trobada va servir per felicitar a l’alumnat i professorat per la tasca feta, sent l’únic centre adscrit a la UA seleccionat.