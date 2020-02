L’IES Maria Basco participa en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat

Els passats 7 i 8 de febrer el grup d’alumnes de 4t d’ESO format per Pau Blázquez García, Hugo Fernández Fernández, Marina Ferrer Soliveres i Andrea García Pastrana, junt amb Carme Nadal Sánchez i Núria Soliveres Pont, capitana i subcapitana respectivament, van participar en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d’Universitats, que va tindre lloc a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant i al Club Información.

El tema a tractar enguany ha sigut: la tecnologia augmenta la felicitat? Després de setmanes de preparació, l’equip de l’IES Maria Blasco s’enfrontà a l’IES Agost, a l’IES Jaume II i a l’IES la Nucia en tres debats distints al llarg del matí del divendres 7. Defensaren tant la postura a favor com en contra, segons s’havia establert prèviament per mitjà de sorteig. La puntuació aconseguida els feu quedar en segona posició i obtenir les felicitacions del jurat. D’aquesta manera, passaren a la semifinal, duta a terme a l’endemà. Aquella jornada els joves del Maria Blasco debateren contra l’IES Jaume II i, encara que no accediren a la final, Andrea García Pastrana esdevingué la millor oradora d’entre tots els participants de la fase local adscrits a la Universitat d’Alacant en el campionat.

Cal tenir present que la Lliga de Debat és una competició d’oratòria en la qual diversos equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius, d’entre 15 i 18 anys, debaten sobre una qüestió polèmica i d’actualitat. L’objectiu d’aquesta és fomentar les competències transversals dels aprenents mitjançant l’ús de la paraula i també crear un espai de formació on s’utilitza el valencià com a llengua vehicular. Fet i fet, s’hi promou i s’hi potencia l’autonomia, l’autoconfiança, la creativitat, el pensament, el treball en equip, l’escolta activa, la dialèctica, el respecte, l’empatia, la resiliència i l’assertivitat, elements clau per a un desenvolupament òptim en la societat actual.

Amb tot, aquest projecte d’innovació educativa ha estat una experiència profitosa, positiva i enriquidora. Certament, ha permés l’alumnat adquirir i millorar uns coneixements, habilitats i actituds que els facilitaran convertir-se en persones íntegres, crítiques i reflexives amb la realitat que els envolta i, al seu torn, formar-se un criteri propi com a ciutadans lliures.