El IES San Vicente felicita las fiestas con una coreografía

En el IES San Vicente celebra y felicita las fiestas con una magnífica coreografía organizada por el alumnado de Artes Escénicas y Danza. Así despide el trimestre el centro enviando este mensaje de alegría a toda la comunidad educativa.

Además, con la gran voz en directo de Lucía Candela y Laura Pérez, interpretando la canción de Maria Carey “All I need in Christmas is you”, toda la clase se entregó al máximo en esta actuación, dando lo mejor de cada uno. El profesorado de la asignatura, José Miguel Blázquez y Sílvia Pastor, conscientes del gran esfuerzo realizado, quieren agradecer a todos y todas su comprensión y paciencia.