El IES GAIA empieza su andadura en el Mundo Erasmus+ en Bolonia

Del 30 de junio al 6 de julio de 2019 la primera de las profesoras beneficiarias de una de las movilidades del Proyecto Erasmus+ del IES Gaia, Mari Reis Jover Pons, del Departamento de Valenciano, ha realizado el curso “Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education Staff” (Habilidades e inteligencia emocional para profesores y personal educativo), dentro del proyecto Erasmus+, cofinanciado por la Unión Europea, “Building Bridges and Sharing Dreams” (Construyendo puentes y compartiendo sueños).

Durante estos días ha participado, junto con otros profesores europeos, en un curso en el que se han trabajado, entre otros, temas como el liderazgo, la gestión de conflictos y los tipos de comunicación. El curso se ha completado con visitas a las ciudades de Florencia y de Bolonia.

El resultado final ha sido altamente satisfactorio, sobre todo pensando en su pronta aplicación en el aula.