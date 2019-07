El IES Gaia continúa su formación Erasmus durante el mes de julio

Durante la tercera semana del mes de julio cuatro profesoras más del IES Gaia han participado en diferentes cursos de formación en Italia dentro de su proyecto Erasmus+ “Construyendo puentes y compartiendo ilusiones” (“Building bridges and sharing dreams”) .

Florencia ha sido el escenario en el que Belén Piqueras (profesora del Departamento de Inglés) y Basi Esteban (del Departamento de Lengua Castellana) han realizado sendos cursos formativos: “Tablet and Smartphone: using mobile devices as educational tools” y “Can we talk?: Discussion tools for learning and teaching”. Durante esta semana han aprendido el manejo de nuevas aplicaciones, programas y estrategias que servirán para mejorar la práctica docente.

En las mismas fechas Káteri Escolano (del Departamento de Inglés) y Elena Gil (del Departamento de Francés) han participado en los cursos: “Discover the best apps and tools for e-Learning, distance learning and web design” y “Making the most of New Technologies App, and Social Media in the classroom” respectivamente. Estos cursos, en Bolonia, han tratado sobre redes sociales y nuevas tendencias digitales en educación y gestión del aula: cómo crear contenidos interactivos multimedia para la enseñanza específica de idiomas por medio de Magisto, Edmodo, Moodle, Weebly, entre otros.

Después de una intensa semana de curso, las cuatro profesoras han obtenido su correspondiente certificado de aptitud.

Todas las docentes coinciden en que participar en el proyecto Erasmus+, KA-101, cofinanciado por la Unión Europea, ha supuesto una experiencia altamente enriquecedora por cuanto que, al mismo tiempo que ampliaban sus conocimientos, han tenido la oportunidad de compartir experiencias y conclusiones con otros docentes europeos. La fase siguiente supondrá aplicar lo aprendido en el aula.