El CEIP L'Horta colabora con Cáritas por el Día de La Paz

Este año en el C.E.I.P. L‘Horta ha vuelto a celebrar el día de la Paz de la forma más solidaria posible, ya que los estudiantes han aportado para la organización Cáritas San Vicente una gran cantidad de alimentos no perecederos, de productos de higiene personal y de limpieza para aquellos/as que más lo necesitan. A lo largo de la semana,han trabajado aspectos relacionados con el respeto, la convivencia, etc., así como la construcción de un “Tren de la Paz”, en la que el alumnado valoraba a sus seres más queridos. Para terminar la semana de la Paz, se llevó a cabo una carrera solidaria en el Centro, en la que participaron tanto el alumnado como el profesorado del centro, lo importante no era ganar sino aportar una cantidad económica que fue entregada en el Centro a dos representantes de la organización Cáritas de San Vicente que se acercaron para presentar su proyecto y agradecer la solidaridad de los escolares.