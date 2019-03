El CEIP Azorín se vuelca con el Día dedicado al síndrome de down

El CEIP Azorín ha celebrado el Día dedicado al síndrome de down. Cada curso se ha hecho en clase con el simbólico calcetín de diferente color, volcándose las 19 aulas del centro en esta iniciativa tan especial, que ha dejado imágenes tan entrañables como las que mostramos en nuestra galería.

El síndrome de down no es una enfermedad, simplemente hay un cromosoma extra. Es una alteración genética en la que no existen grados. Las personas que lo padecen son capaces de aprender a leer y escribir. Más del 60% de los alumnos con este síndrome están escolarizados en colegios ordinarios y reciben educación inclusiva.