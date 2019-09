Belén Arques: “Tenemos que ser autocríticos para aprender a reconocer las señales del acoso escolar”

Belén Arques afronta con ilusión y responsabilidad su nuevo cargo al frente de la concejalía de Educación, que compaginará con las labores de dirección en el CEIP Raspeig. En esta entrevista nos explica sus ideas y proyectos dentro del ámbito educativo para los próximos cuatro años.

PREGUNTA: Se acerca la vuelta cole, pero este año será más especial. ¿Cómo afronta su primer inicio de curso al frente de la concejalía de educación?

RESPUESTA: He aprovechado el mes de agosto para ponerme al día, pero también me he dado cuenta que cualquier trámite supone un proceso muy laborioso. Sin duda es un reto profesional muy importante y lo afronto con mucha ilusión.

P: ¿Se ve capaz de combinar su trabajo en el Ayuntamiento con la dirección del Colegio? ¿Cómo se ha recibido el nombramiento en la comunidad educativa?

R: Me preocupaba lo que pensaran mis compañeros del claustro, las familias y el resto de directores, pero sólo he recibido palabras de ánimo. Mi idea es fomentar la participación de centros y AMPAs, con propuestas, ideas y también la realización de actividades conjuntas. Por el momento me veo capacitada de compaginar ambas labores y cumplir mi compromiso con la comunidad educativa, aunque al año que viene se renueva la dirección del colegio y veremos que pasa.

P: ¿Cómo ha visto la gestión precedente en educación desde el prisma de directora?

R: He conocido a dos concejalas, Begoña Monllor y Mª Ángeles Genovés. En ambos casos ha existido respeto mutuo y ganas de trabajar, por lo que no puedo tener ninguna queja.

P: ¿Cuales son sus máximas prioridades? ¿Qué es lo primero en lo que se va a poner a trabajar?

R: Por un lado, en lo relativo al mantenimiento de los centros, quiero encontrar la manera de agilizar los trámites que permitan resolver pequeños problemas del día a día, por ejemplo cosas de fontanería. A nivel socio-educativo tengo el proyecto de facilitar la conciliación familiar a través de escuelas lúdicas en todos los periodos vacacionales en las que participen alumnos de infantil, primaria, ESO y con diversidad funcional.

P: Dos asuntos recurrentes cada inicio de curso son el absentismo escolar y el acoso escolar. ¿Cómo se puede trabajar para erradicar estas lacras de las que San Vicente no es ajeno?

R: Para prevenir el absentismo queremos poner en marcha un programa de acompañamiento del éxito escolar, que evite el abandono temprano y mejore los resultados de San Vicente como ciudad educadora. Respecto al Bullying hay que realizar actuaciones conjuntas (centros, familias y administraciones públicas) y también ser autocríticos para aprender a reconocer las señales del acoso escolar.

P: También es obligatorio hablar en esta época del año de saturación en los centros de secundaria. ¿Cómo se puede resolver este problema a corto plazo?

R: Cada centro ha estado adecuando sus dependencias y en el IES María Blasco se han iniciado las obras para crear dos aulas nuevas. Aunque la prioridad es subsanar los aspectos técnicos necesarios para poder asumir las competencias de la construcción del nuevo instituto.

P: Teniendo en cuenta que la matriculación está descendiendo en infantil. ¿Será necesario este nuevo instituto dentro de 10-15 años?

R: No podemos hacer una previsión a largo plazo porque el problema existe y tampoco sabemos si puede producirse un repunte de la natalidad en el futuro.

P: ¿Qué supone `Edificant´ para el entorno educativo? ¿Qué proyectos podrán ver la luz en los próximos cuatro años?

R: Este plan es una gran iniciativa y esperamos llevar adelante los proyectos puestos en marcha, aunque las prioridades son el citado Instituto y las obras de renovación en el CIPFP Canastell.

P: ¿Como ve desde su prisma personal el eterno debate lingüístico que se vive en la Comunidad Valenciana?

R: Vivimos en una Comunidad autónoma con dos lenguas oficiales que hay que respetar e impulsar, pero teniendo en cuenta que la realidad lingüística no es la misma en todo el territorio. Cada comunidad educativa ha podido elegir el diseño plurilingüe que quiere para su centro, por lo que creo que no existe tanto conflicto.

P: ¿Le ha dado tiempo a pasarse por la escuela de idiomas?

R: Sí. Se ha hecho una reforma importante a nivel de despachos, aunque todavía hay carencias en cuanto a espacios para que el profesorado pueda realizar las tareas de coordinación. La matriculación está yendo bien, vamos a ver como arranca el curso y como transcurre el año para después hacer una valoración.

P: ¿Y por la escuela de adultos?

R: Me reuní con Merche, una persona muy dinámica que cree en lo que hace. Me explicó los proyectos que tienen y los cursos para los cuáles el periodo de matrícula es del 3 al 13 de septiembre.

P: Se han reducido las quejas sobre la Xarxa Llibres y la Jornada Continua. ¿Eso quiere decir que funcionan?

R: La Xarxa llibres ha sido un acierto por lo que supone a nivel de ahorro para las familias y de cuidado para el medio ambiente. Respecto a la jornada continua era una reivindicación histórica del profesorado y de las familias, creo que se ha demostrado que funciona bien a nivel pedagógico, contribuye a la conciliación familiar y se mantienen los servicios complementarios de comedor y transporte.

Perfil personal

Belén Arques lleva 30 años dedicándose a la docencia. En 1999 consiguió la plaza en el CEIP Raspeig, donde ha desempeñado su labor desde entonces, ascendiendo a la dirección en 2005. Este año compaginará el cargo con su labor municipal, administrando áreas de peso como educación o sanidad. Se ve capacitada para asumir el reto y espera “no decepcionar a todos aquellos que han confiado en mí”, pero sabe que será un camino exigente.