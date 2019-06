El dimarts 11 de juny, els alumnes de 6éB del Col.legi José Ramón García Antón, van representar una obra de teatre titolada ”Per sis granets de magrana”.

L'obra d’inspiració mitològica, tracta d’explicar l’apacició de les quatre estacions de l’any, en el món dels humans.

Aquests grans actors i actrius van fer dues representacions, una pel matí per als companys del cicle i una altra per la vesprada per a les famílies. Com era d’esperar, la representació va ser tot un èxit.