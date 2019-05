Reda Carrillo: “Haber crecido en el Barrio Santa Isabel ha sido lo mejor que me ha podido pasar”

A nadie en el mundillo del Fútbol Sala le resulta indiferente el nombre de Reda Carrillo. Formado en el Barrio Santa Isabel, acumula numerosos éxitos tanto como jugador como de entrenador. Este año se ha proclamado campeón con el juvenil del Hércules, sin haber cedido ninguna derrota. Le conocemos a fondo en esta entrevista.

PREGUNTA: ¿Cuales fueron tus inicios en el mundo del fútbol sala?

RESPUESTA: Mis inicios fueron en el equipo del colegio que empecé a jugar desde benjamín y donde disfruté mucho.

P: ¿Cómo despegó tu carrera a partir de entonces?

R: Hasta infantil estuve en el equipo del colegio. En cadete me llamó el Hércules, donde pasé nueve temporadas consiguiendo un ascenso en categoría senior de 3ª a 2ªB. Posteriormente disputamos un playoff para ascender a 2ª división pero perdimos en Canarias. Al año siguiente conseguimos la clasificación para la Copa del Rey y nos ofrecieron una plaza en 2ª, donde jugué una temporada en la que pudimos mantener la categoría. La temporada siguiente fiché por Elda, donde pasé cuatro años, seguramente los mejores de mi carrera consiguiendo ascender nuevamente a 2ªB y clasificarnos para la Copa. El año pasado me fui al Elche de 2ª División, pero una lesión de gravedad en pretemporada me privó de jugar.

P: ¿Quienes han sido tus referentes deportivos?

R: Referente no he tenido ninguno en concreto, siempre me he fijado en los deportistas con mas valores estilo Nadal, Ricardinho o Iniesta.

P: ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha aportado el Fútbol sala?

R: Lo mejor, las muchas amistades que he hecho a lo largo de estos años y lo peor las lesiones, en especial la del año pasado en la que me rompí el ligamento cruzado, algo que no le deseo a nadie.

P: ¿Qué significó para ti criarte en el Barrio Santa Isabel? ¿Por qué han salido buenos futbolistas del barrio?

R: Para mi haber crecido en este barrio ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Pienso que de aquí han salido jugadores espectaculares con muchos valores como Adri(Pipi), Cristian (Pipi), Adrián (Peloncha), etc… y sigue viniendo la cantera dando guerra.

P: ¿Cómo ves el trabajo de integración que se está haciendo en el barrio a través del deporte? ¿Qué tal la puesta en marcha de la Escuela de fútbol?

R: Pienso que se está trabajando bien con la Escuela de fútbol sala. Se está ayudando mucho al barrio, tanto el alcalde Jesús Villar como el concejal José Luis Lorenzo, así como la Asociación de vecinos del barrio.

P: Pasamos a tu faceta de entrenador. ¿Cuando empieza y como se ha desarrollado?

R: Hace 5 años que me ofrecieron llevar a los mas peques del Hércules y acepté. De momento se va desarrollando bien y en este tiempo he conseguido 4 títulos y un tercer puesto.

P: Campeón con el juvenil del Hércules este año. ¿Cuáles han sido las claves del éxito?

R: Hemos sido campeones con el juvenil sin haber perdido un partido. Invictos menos dos empates, pienso que la clave ha sido que hemos montado un grupo muy sano y compacto. Lo más importante siempre es el equipo. En copa hemos pasado la ronda de 1/8 ganando los dos partidos. En la próxima ronda seremos el único equipo vivo de 2ª regional.

P: ¿Cómo ves el estado actual de fútbol sala en san Vicente?

R: Un poco apagado al no haber un primer equipo del Hércules San Vicente, pero me consta que están haciendo lo posible por intentar sacar un equipo senior.

“Llevo jugando las 24 horas deportivas desde los ocho años, siempre las he disfrutado mucho”

P: Dentro de poco son las 24 horas deportivas, una cita histórica en San Vicente. ¿Has jugado alguna vez? ¿Qué recuerdos tienes de ellas?

R: Las llevo jugando desde que tengo ocho años y no me las he perdido ninguna edición, siempre he disfrutado mucho de este torneo.

Perfil personal

Reda Carrillo es un mítico del fútbol sala sanvicentero. A sus 32 años, se ha convertido en todo un trotamundos, logrando un palmarés envidiable. Criado en el barrio Santa Isabel, compatibiliza su pasión por el deporte con las labores de chófer de camión transportista. El tiempo libre lo dedica a su mujer y sus hijos.