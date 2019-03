Recepción municipal a Pepe Muñoz tras proclamarse Campeón de España absoluto de taekwondo

El alcalde de San Vicente, Jesús Villar y el concejal de Deportes, Jose Luis Lorenzo, han recibido a José Ignacio Muñoz por su gran Campeonato de España absoluto de taekwondo, en el que logró la primera posición.

José Ignacio Muñoz Trejo, del Club deportivo de Taekwondo San Vicente, ha conseguido proclamarse Campeón de España absoluto en la categoría -58kg, celebrado en el pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante. “Las competiciones en casa son las que mejor se me dan. Las dos veces que he disputado el Campeonato absoluto, las dos las he ganado”, apuntaba Pepe.

“En todo momento estuve controlando los combates”. El primero lo ganó por 25-17. En la siguiente ronda se impuso 21-16. Llegó a semifinales y las superó con soltura venciendo 24-6. La final la ganó y se proclamó así campeón de España absoluto tras vencer al representante taekwondista de Madrid por 18-10.

El concejal de Deportes, José Luis Lorenzo, ha felicitado a todos los miembros del club por “los buenos resultados que han conseguido durante este último mes”, además de poner en valor a todos los taekwondistas “por que en pocos años se han metido entre los mejores deportistas”.

“El camino no es fácil pero has conseguido estar el número uno del ranking español”. El alcalde Jesús Villar le ha animado a no rendirse, a continuar con el gran trabajo que está haciendo y sobre todo a mirar hacia el futuro tanto en el nivel deportivo como en el nivel laboral.

El objetivo de Pepe Muñoz es conseguir puntos este año para ir con la selección española en el 2020.