"Pichi", el ejemplo de entrenador total

Pichi tiene ese gen maniático de los entrenadores que les hace pensar continuamente en fútbol. Este año ha comenzado a recoger los frutos de tanto trabajo, cosechando un más que merecido premio en la pasada gala del deporte. En esta entrevista repasa su trayectoria y su vinculación con el Hércules Paralímpico en otra faceta que le enriquece como formador.

“Pichi” nació hace 37 años y dedicó gran parte de su infancia al fútbol, desde que debutara en el colegio Juan Ramón Jiménez cuando apenas era un crío. Posteriormente pasó por el equipo del patronato y dio el salto con su presencia tanto en el Jove Español como en el Universidad de Alicante. Era un defensa central que por aquel entonces se fijaba en jugadores como Ayala o Guardiola, referentes de su generación.

Por desgracia, tuvo que abandonar la práctica prematuramente (con 30 años), debido a las continuas lesiones en el pubis que le impedían tener continuidad. “Psicológicamente fue un momento duro”, recuerda. El fútbol perdió un buen jugador pero ganó un mejor entrenador, ya que Pichi siguió atado a su pasión, optando por los banquillos. Su primera experiencia llegó como 2º entrenador del Universidad de Alicante, lo que compaginó con la formación de un alevín del Jove. Fueron años de un constante progreso, pasando por diversos equipos como el Mutxamel, el equipo CADU de la UA o más recientemente el Gimnástic Sant Vicent.

Durante este periodo, logró éxitos destacables como el ascenso con el juvenil del Gimnástic o el ascenso a preferente con la UA. También recuerda con cariño el pasado curso con el alevín verdiblanco, con el que cuajó una gran temporada coronada con la victoria en el Mundialito a pesar de que al principio de la misma nadie confiaba en ellos. Mientras tanto, fue adquiriendo la titulación necesaria para afrontar retos mayores y esta temporada se ha quedado cerca de ascender con el primer equipo del Nástic, lo que define como un “duro varapalo y un choque de realidad”. En este trayecto, se ha dado cuenta de que “había cosas que se me escapaban, por lo que si no puedo dar el 100% prefiero dejarlo”, confirmando que no seguirá al frente del equipo de 2ª Regional.

Hércules Paralímpico

Paralelamente a todo lo mencionado, hace dos años comenzó una aventura como entrenador del Hércules Paralímpico. “Me han aportado mucho”, explica, confesando que “al principio tenía miedo ya que existen unas limitaciones físicas, psicológicas y mentales, pero después me di cuenta que somos nosotros mismos quienes ponemos las barreras, ya que con ellos no hay que cambiar nada a la hora de entrenarlos, sino pueden hacer algo buscan la manera de hacerlo”.

Este año han repetido título, recuperándose de una derrota que les sirvió de acicate de cara a revalidar un éxito que también consiguieron el año anterior.

Perfil personal

“Pichi” es padre de dos hijos y un enamorado del fútbol. Se define como un entrenador “cercano al jugador”, al que le gusta “el juego asociativo y la presión rápida tras pérdida”. Afronta la derrota desde una perspectiva “autocrítica, viendo lo que hemos hecho bien y mal, aportando un punto de vista más analista sabiendo que perder forma parte del juego”.

También ha puesto en marcha la academia Bermar, de perfeccionamiento, que cumple su tercer año y se centra en aspectos básicos como la movilidad del niño. De cara al verano, está enfocado en los campus, que tienen un punto de vista más lúdico.

El pasado mes de enero ganó el premio a mejor entrenador en la Gala del deporte de San Vicente. “Fue una sorpresa y estoy muy agradecido, es un aliciente que se te reconozca en tu municipio”, señala.

“Quiero agradecer a las personas que están detrás y son quienes lo sufren, así como a todos aquellos que me han ayudado en los distintos cuerpos técnicos que he tenido”, concluye.