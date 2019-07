María de Haro, la gran revelación del triatlón sanvicentero

Si los entrenadores son espejos para sus pupilos, los trikids de Adesavi Triatlón tienen el futuro asegurado, ya que María de Haro ha demostrado ser una gran formadora además de una gran deportista. Su reciente éxito a nivel nacional refuerza todo su trabajo y su constancia en un deporte de alta exigencia.

Gran parte de su vida se ha desarrollado bajo del agua. Pasó varios años practicando waterpolo tanto en Elche como en el CN San Vicente. Luego se vio seducida por el equipo Adesavi Triatlón, pasando a formar parte de su cuerpo técnico y formando a jóvenes trikids. “Hemos ido creciendo poco a poco, haciendo un buen trabajo y convirtiéndonos en una gran familia”, señala, lo que se demuestra en el número creciente de miembros dentro del club y la mejora de resultados en las competiciones. “La forma de entrenar con ellos es a través del juego, no podemos estar toda la hora dando vueltas a la pista de atletismo porque son niños”, explica.

“Fui con la tranquilidad de estar preparada, pero no me esperaba este resultado”

Esta labor formativa la alterna con su propia preparación y hace unas semanas nos dejaba a todos boquiabiertos tras ganar el Campeonato de España de Acuatlón y lograr un bronce nacional en Triatlón sprint. “Fui con la tranquilidad de estar preparada, pero no me esperaba este resultado”, confiesa. “Salí en cabeza en el sector de natación y luego perdí posiciones en la bici, que es mi punto débil”, explica. Pero pudo recuperar en la carrera a pie, demostrando ser una gran luchadora. Su progresión ha sido meteórica en su primera temporada compitiendo y se terminó de demostrar en la prueba del Acuatlón, “que es el medio donde me siento mejor”.

María es una luchadora que no se rindió cuando las lesiones cortaron su progresión física. Asegura incluso que “se pueden mejorar los tiempos sin correr”, algo que demostró en el periodo que estuvo inactiva por sus dolencias en la rodilla y una periostitis. Tras estos lentos meses de recuperación, el éxito en Roquetas, acompañada por sus padres, Tere y Salva, fue un recuerdo muy emotivo que siempre recordará.

Perfil personal

María nació en San Vicente hace 28 años. Estudió en el colegio Miguel Hernández y el IES San Vicente, antes de orientar su futuro al deporte en la UMH (Universidad Miguel Hernández). “Disfruto de lo que hago, soy feliz”, confiesa con una sonrisa radiante y sincera. “Con esfuerzo y sacrificio, al final la recompensa siempre es el triple”, concluye.