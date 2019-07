Historia de un sueño

En la celebración del 30 Aniversario de la PEÑA MADRIDISTA SAN VICENTE DEL RASPEIG del 2018, tuve pensamientos y reflexiones, de dejar de ser presidente, y poco a poco, dejar la Peña en otras manos. A lo largo de 31 años de socio, secretario y desde el 2001 presidente, tenía claro, que mi trayecto estaba, con todo el debate intenso en mi interior, cerrando su historia. Y todo me indicaba, que era hora de irse, por dura, difícil y compleja que fuera la decisión.

Estando inmerso en ese debate conmigo mismo, mi pensamiento se iba al año 2016, donde tocamos el cielo con el TÍTULO DE CAMPEONES EN EL TORNEO DE PEÑAS REAL MADRID FUTBOL 7 ALEVIN, CON LA COPIA MI PLANETA, en la CIUDAD DEPORTIVA DEL REAL MADRID, compitiendo con 54 Peñas de todos los rincones de España, que se hacía realidad un sueño, de toda una historia peñista y madridista. Y esa reflexión me hacía más convencido, que el final de mi trayectoria estaba cerca.

En ese mar de dudas, me atreví a seguir, y así me lo decían los colegas, y estaba, sin darme cuenta, abriendo el camino a un nuevo SUEÑO, que ni me atrevía a imaginar.

En enero de 2019, empezamos a pensar en formar un nuevo EQUIPO ALEVIN, para volver a competir en el TORNEO REAL MADRID DE PEÑAS 2019. La ilusión era grande, pero el desafío, me ponía los pies en el suelo, y me decía, competir es lo importante, ganar el SUEÑO, para auto motivarme, y poco más.

Conforme pasaban los días, y con el listón tan alto de CAMPEONES EN 2016, el pensamiento se tornaba en dudas, y solo aceptaba participar otra vez, y competir dignamente.

Pero algo en mis pensamientos y sensaciones, iba abriendo el abanico de la ilusión, conforme Manuel Jurado, me iba transmitiendo las gestiones de elección de los jugadores, y las conversaciones con los padres, durante los meses de marzo, abril y mayo, y la sintonía, y el convencimiento inequívoco de los Jugadores, que se iban motivando por minutos.

Conforme se iba concretando la organización, y sobre todo cuando enviamos la documentación al REAL MADRID, empezaba, a sentir, que volver a soñar era posible, pero solo eso soñar, casi sin darnos cuenta, pero solo imaginarlo era un reto inmenso.

Luego vinieron los entrenamientos en la CIUDAD DEPORTIVA DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, y viendo y viviendo el buen trabajo de Patrocinio Casero, y Manuel Jurado, el apoyo del JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE ,concretado en Antonio y Quiñones, con el apoyo del GIMNASTIC SANT VICENT C F , y como los Jugadores se implicaban , sintiéndose un EQUIPO, y los Padres lo reflejaban en sus intensas miradas , sentía, con todos los debates internos , que ese sentimiento se estaba transformando en fe ganadora, pero con los pies en el suelo, y sin transmitir otra cosa, que no fuera humildad, trabajo y coraje.

Llegó el momento de viajar, y de competir, en la CIUDAD REAL MADRID, y cuando el sábado 22 de junio iniciamos la aventura, solo había una idea, clasificarnos para el domingo 23 de junio, e iniciar la subida a la montaña interminable en la lucha por el sueño.

Y alcanzamos el domingo decisivo del 23 de junio, y desde las 10 de la mañana, cada partido era una final, y fuimos superando etapas, de octavos, cuartos, semifinal, y cuando sin tiempo a reaccionar, el sueño volvía a mis pensamientos, estábamos en la FINAL, y era lícito soñar despiertos, y así lo sentía, al mirar a los jugadores, a los entrenadores , a los padres , a las madres, y ver en sus ojos de sufrimiento y pasión, que a veces , en la vida, solo a veces, los SUEÑOS, se cumplen, y que teníamos derecho a sentirlo en nuestros corazones.

Y el SUEÑO se hizo realidad, y lo vivimos en la entrega de MEDALLAS A LOS CAMPEONES Y DE LA COPA DE CAMPEONES por FLORENTINO PEREZ, en el campo número 9 de la CIUDAD DEPORTIVA DEL REAL MADRID , y lo vivimos en el estadio SANTIAGO BERNABÉU , en la entrega da la COPA DE CAMPEONES con el nombre de la Peña grabado, por los jugadores del REAL MADRID FERNANDO HIERRO y ARBELOA, y con los VETERANOS DEL REAL MADRID en el terreno de juego , y los aficionados en los asientos vibrando con las emociones entrelazadas.

Por todo esto, aquel mensaje al grupo unos días antes de viajar “ AL PASAR DELANTE DEL AYUNTAMIENTO DE NUESTRO SAN VICENTE DEL RASPEIG, HE TENIDO UN SUEÑO , QUE ME CONTAGIABA DE EMOCION EN EL CORAZON, EN LA GARGANTA, Y EN LOS OJOS , DE VOLVER CON LA COPA DE CAMPEONES “, y .... Se había cumplido.

Y como no es posible , racionalmente , tantas emociones, es mejor vivirlas intensamente, y que poco a poco , algún día, nos ayuden a entender la HISTORIA DE ESTE SUEÑO , mientras tanto , lo trasladaremos a nuestras vidas , cada cual , a su manera, bajo la increíble luz mediterránea.

Y este sueño no hubiera sido posible, sin:

JUGADORES

SANTIAGO HERRERA MIRALLES, NOAH ESCRIBANO MORCILLO, JOSE MARCOS MARTINEZ, RUBEN CUENCA FERNANDEZ, FRANCISCO BAIDEZ BELLON, IKER CASTELLANO CRUZ, JORGE GARCIA GARCIA, CRISTIAN GONZALEZ MARTINEZ, IKER MONTIEL ALAVES, HUGO OLIVER COBAR, DAVID GIMENEZ GONZALEZ, MARCOS GARCIA ULIARTE , FRANCISCO MARTIN TORNO, RAÚL FAJARDO PARDO.

ENTRENADORES

MANUEL JURADO BRAVO, PATROCINIO CASERO MORENO.

PATROCINADORES

JUAN MANUEL JIMENEZ DE PUERTONARCEA MANUEL JURADO DE ACEROS JURADO SANTIAGO CASERO DE TALLERES SOGORB MIGUEL ANGEL DE SUIMTHER PAULINO CASERO DE FASTER WEAR JOSE M VICEDO DE CERVECERIA – RESTAURANTE “MAURO”.

Y DE LOS FAMILIARES QUE HAN HECHO UN EQUIPO CAMPEON, Y HAN HECHO LA HISTORIA DE UN SUEÑO.