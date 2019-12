Gran debut del Club Atletismo San Vicente

El Club Atletismo San Vicente inauguró el domingo 17 de noviembre una nueva temporada atlética que promete deparar nuevos y grandes éxitos a sus atletas. Este inicio tuvo lugar con la cuarta edición del Cross de Sant Joan, prueba valedera para el Circuito Autonómico Cross de la C.V., celebrada en los anexos del Polideportivo Municipal de dicha localidad. Esta cita era a su vez el IV Cross Escolar Juegos Municipales de Sant Joan, y otorgaba los títulos del Campeonato Provincial de Alicante JECV de Campo a Través tanto en categoría individual como por equipos.

Las pruebas comenzaron a las 9:30h y se desarrollaron a lo largo de toda la mañana. En ellas se dieron cita más de un millar de atletas de diferentes categorías, desde los chupetines (menores de 6 años) hasta los más mayores sin límite de edad. Todos ellos acompañados por un público asistente que se entregó en animar y corear a los suyos para crear un magnífico ambiente durante toda la jornada.

Respecto a los resultados obtenidos por los atletas del CASV, a pesar de competir hasta el final, en el ámbito individual no hubo ningún podio. Sin embargo, en lo colectivo se consiguieron alzar en el cajón en 4 categorías diferentes.

Al tercer puesto se auparon los chicos de la categoría Cadete (SUB 16) y las chicas del Infantil (SUB 14), que por sólo 5 segundos no obtuvieron mayor premio. Y los otros dos combinados que subieron al segundo lugar del podio fueron los chicos del Infantil, y los más pequeños del Alevín (SUB 12), alzándose ambos con el subcampeonato en sus respectivas categorías.

Este gran inicio de temporada, dados los grandes resultados, promete un gran año de esfuerzo y éxitos para los de San Vicente.